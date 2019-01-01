В Золочівській ДПІ надано понад одну тисячу адміністративних послуг

Впродовж першого кварталу 2019 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області надано 1317 адміністративних послуг. Про це проінформував представників ЗМІ керівник інспекції Роман Денис.
Посадовець зазначив, що найбільшим попитом
серед платників користується послуга з видачі картки платника податків та
внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки
платника податків. За цей період надано 736 таких карток. Значну частку (10,7
відс.) з наданих адміністративних послуг займають запити громадян про отримані
доходи, яких за звітний період надійшло 141.
Серед фізичних осіб-підприємців найбільш запитуваними
є послуги з реєстрації книг обліку розрахункових операцій – 78, видачі витягу з
реєстру платників єдиного податку – 95, реєстрації платника єдиного податку –
72, реєстрації книги обліку доходів і витрат платника єдиного податку – 99.
Крім цього Роман Денис зазначив, що з 1
березня п.р. ДФС України запровадила в тестовому режимі новий електронний
сервіс щодо подання відомостей для реєстрації фізичної особи у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків в електронному вигляді. Не звертаючись
до податкової, через меню «Введення звітності» приватної частини Електронного
кабінету можна створити та направити до ДФС:
- облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є заявою для
реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- надати копії документів, необхідні для
реєстрації/ внесення змін до Державного реєстру;
- обрати контролюючий орган, до якого особа
може звернутись для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Також проінформовано, що кампанія декларування
доходів громадян триватиме до 02 травня. Платники мають змогу отримати в Центрі
обслуговування платників Золочівської ДПІ кваліфіковану консультацію з
актуальних питання декларування, заповнення та подання податкової звітності.
Про
завершення кампанії декларування
нагадали у податковій
Нещодавно
в Золочівській ДПІ Буського управління
ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, де фахівцями інспекції надано
роз’яснення щодо особливостей декларування доходів громадян. Податківці
нагадали , що 2 травня завершується кампанія декларування -2019. Обов’язок з
подання річної декларації про майновий стан і доходи за наслідками 2018 року
виникає у тих громадян, які протягом минулого року отримували доходи, що
підлягають оподаткуванню, від осіб, які не є податковими агентами, у вигляді:
- доходів від операцій з продажу
(обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна;
- доходів від надання майна в
лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);
- інвестиційного прибутку;
вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна; іноземних доходів.
Також
роз’яснено порядок подання декларацій через Електронний кабінет платника
та надано практичні поради щодо
заповнення декларацій.
Cектор організаційного забезпечення