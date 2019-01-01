В Золочівській ДПІ надано понад одну тисячу адміністративних послуг

Впродовж першого кварталу 2019 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області надано 1317 адміністративних послуг. Про це проінформував представників ЗМІ керівник інспекції Роман Денис.



Посадовець зазначив, що найбільшим попитом серед платників користується послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. За цей період надано 736 таких карток. Значну частку (10,7 відс.) з наданих адміністративних послуг займають запити громадян про отримані доходи, яких за звітний період надійшло 141.



Серед фізичних осіб-підприємців найбільш запитуваними є послуги з реєстрації книг обліку розрахункових операцій – 78, видачі витягу з реєстру платників єдиного податку – 95, реєстрації платника єдиного податку – 72, реєстрації книги обліку доходів і витрат платника єдиного податку – 99.



Крім цього Роман Денис зазначив, що з 1 березня п.р. ДФС України запровадила в тестовому режимі новий електронний сервіс щодо подання відомостей для реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків в електронному вигляді. Не звертаючись до податкової, через меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету можна створити та направити до ДФС:



- облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є заявою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;



- надати копії документів, необхідні для реєстрації/ внесення змін до Державного реєстру;



- обрати контролюючий орган, до якого особа може звернутись для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.



Також проінформовано, що кампанія декларування доходів громадян триватиме до 02 травня. Платники мають змогу отримати в Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ кваліфіковану консультацію з актуальних питання декларування, заповнення та подання податкової звітності.



Про завершення кампанії декларування нагадали у податковій



Нещодавно в Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, де фахівцями інспекції надано роз’яснення щодо особливостей декларування доходів громадян. Податківці нагадали , що 2 травня завершується кампанія декларування -2019. Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи за наслідками 2018 року виникає у тих громадян, які протягом минулого року отримували доходи, що підлягають оподаткуванню, від осіб, які не є податковими агентами, у вигляді:

- доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна;

- доходів від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);

- інвестиційного прибутку; вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна; іноземних доходів.

Також роз’яснено порядок подання декларацій через Електронний кабінет платника та надано практичні поради щодо заповнення декларацій.





Cектор організаційного забезпечення