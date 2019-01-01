В Золочівській ДПІ надано понад одну тисячу адміністративних послуг

Впродовж першого кварталу 2019 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області надано 1317 адміністративних послуг. Про це проінформував представників ЗМІ керівник інспекції Роман Денис.
 
 Посадовець зазначив, що найбільшим попитом серед платників користується послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. За цей період надано 736 таких карток. Значну частку (10,7 відс.) з наданих адміністративних послуг займають запити громадян про отримані доходи, яких за звітний період надійшло 141.
 
 Серед фізичних осіб-підприємців найбільш запитуваними є послуги з реєстрації книг обліку розрахункових операцій – 78, видачі витягу з реєстру платників єдиного податку – 95, реєстрації платника єдиного податку – 72, реєстрації книги обліку доходів і витрат платника єдиного податку – 99.
 
 Крім цього Роман Денис зазначив, що з 1 березня п.р. ДФС України запровадила в тестовому режимі новий електронний сервіс щодо подання відомостей для реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків в електронному вигляді. Не звертаючись до податкової, через меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету можна створити та направити до ДФС:
 
  - облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є заявою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 
 - надати копії документів, необхідні для реєстрації/ внесення змін до Державного реєстру;
 
 - обрати контролюючий орган, до якого особа може звернутись для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
 
 Також проінформовано, що кампанія декларування доходів громадян триватиме до 02 травня. Платники мають змогу отримати в Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ кваліфіковану консультацію з актуальних питання декларування, заповнення та подання податкової звітності.
 
                          Про завершення кампанії декларування  нагадали  у податковій
 
      Нещодавно  в Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, де фахівцями інспекції надано роз’яснення щодо особливостей декларування доходів громадян. Податківці нагадали , що 2 травня завершується кампанія декларування -2019. Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи за наслідками 2018 року виникає у тих громадян, які протягом минулого року отримували доходи, що підлягають оподаткуванню, від осіб, які не є податковими агентами, у вигляді:
- доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна;
- доходів від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);
- інвестиційного прибутку; вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна; іноземних доходів.
      Також роз’яснено порядок подання декларацій через Електронний кабінет платника та  надано практичні поради щодо заповнення декларацій.
 
           
                                                                                 Cектор організаційного забезпечення
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]

Похожие новости

Фахівцями податкової надано понад 1 тисячу адмінпослуг

{title limit="60"}..

  • 13-бер, 14:40
У Центрі обслуговування платників золочів`янам надано понад 28 тисяч послуг

{title limit="60"}..

  • 25-лис, 16:23
В Центрі обслуговування платників надано майже 19 тисяч послуг

{title limit="60"}..

  • 15-лип, 16:12

Оставить комментарий

Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код



Рекламный блок

image

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?

так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

Календар

Облако тегов

22 номер, 23 номер, 24 номер, 25 номер, 27 номер, 30 номер, 37 номер, 38 номер, 39 номер, 42 номер, 43 номер, 50 номер, №10, №12, №16, №19, №20, АТО, газета, Гриньків, діти, допомога, здоров'я, зел, Золочів, концерт, львів, Новини, Новини України, ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області, Перемишляни, події, Росія, січень, спорт, Тарас Шевченко, толока, увага, україна, факти

Показати всі теги
Забыли пароль? Регистрация
[vk]
Войти через:
[/vk] [vk][/vk] [odnoklassniki][/odnoklassniki] [facebook][/facebook] [mailru][/mailru] [google][/google] [yandex][/yandex] [vk]
[/vk]