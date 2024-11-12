Переваги у податковому адмініструванні під час воєнного стану для платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства

Золочівська ДПІ

Золочівська ДПІ інформує, що Закон України від 18.06.2024 № 3813-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства”, передбачає:- запровадження Переліку платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;- до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи – підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимог до рівня сплати податків, вимог до рівня нарахування заробітної плати).Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, матимуть такі переваги:- мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів,- скорочення строків камеральних та документальних перевірок у цілях бюджетного відшкодування,- скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій,- за платником закріплюється комплаєнс-менеджер з яким платник зможе взаємодіяти із використанням засобів дистанційного зв’язку, в тому числі у режимі відеоконференції.Ознайомитися з наказом ДПС від 31 жовтня 2024 року № 788 «Про організацію діяльності комплаєнс-менеджера з платником податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» можна на вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/79181.htmlСтан виконання Плану реформування ДПС на 2024 – 2030 роки обговорили представники Міністерства фінансів України та ДПС на засіданні Керівного комітету проєкту «Реформування Державної податкової служби України протягом 2024 – 2030 років».За словами в. о. Голови ДПС Тетяни Кірєнко, враховуючи рекомендації МВФ, переглянуто підходи до аналізу виконання Плану реформування ДПС та використано запропоновані експертами настанови. Так, зокрема, утворено Експертну комісію Державної податкової служби із застосування системи управління податковими ризиками та проведено її перше засідання.Також зазначалося, що ДПС отримала високу оцінку МВФ приведення управління реформою у відповідність до передового досвіду. Так, були відзначені ключові зміни, серед яких створення керівного комітету, запровадження щомісячної звітності та систематичного моніторингу, створення реєстру ризиків реформи тощо.Під час засідання учасники обговорили поточні результати виконання Плану реформування ДПС, а також опрацювали рекомендації МВФ щодо застосування інструментів реалізації управління проєктом.У січні-жовтні 2024 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 26 426,6 млн гривень. Надходження збільшились на 2196,1 млн грн або на 9,1% ніж у січні-жовтні 2023 року. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.У жовтні 2024 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 2 889,5 млн грн, що на 325,0 млн грн, або на 12,7% більше, ніж у жовтні 2023 року.Як повідомили в управлінні податкових сервісів ГУ ДПС у Львівській області, станом на 01.11.2024 року на обліку в Головному управлінні ДПС у Львівській області перебувало 250177 платників податків: 94751 – юридична особа, 154096 – фізичних осіб-підприємців та 1330 осіб, що здійснюють незалежну діяльність.З усіх платників податків, що перебували на обліку у податковій області станом на 01.11.2024, 97,4 % є платниками єдиного внеску або 243705 суб’єктів господарювання (91329 юридичних осіб, 151123 фізичних особи – підприємці та 1253 особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність). За останні дванадцять місяців їх кількість зросла на 10848, а з початку 2024 року ‒ на 9891 платника податків.Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.uaПідписатись на сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/tax.lvivДля зручності та допомоги платникам податків при складанні податкової звітності з податку на додану вартість та декларуванні суми бюджетного відшкодування Державна податкова служба України розробила відео на тему: «Декларування суми податку на додану вартість до бюджетного відшкодування».У відео надано роз’яснення щодо умов, за яких платники податку можуть заявити суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість, та на що слід звернути увагу при заповненні податкової декларації з ПДВ, розрахунку суми бюджетного відшкодування та суми від’ємного значення, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2), та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д3).Золочівська ДПІ нагадує, що включення/виключення волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО до/з Реєстру відбувається на підставі Заяви про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО / Заяви про виключення з Реєстру волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО, що подається у електронній або паперовій формі фізичними особами – благодійниками до контролюючих органів.Можливість подавати до контролюючих органів заяви в електронній формі створена ДПС з 20.01.2023 року відповідно до законодавчих вимог.Додатково інформуємо, що отримати роз’яснення щодо подання заяви та форму заяви можна за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/dlya-volonteriv/zayava-pro-vklyuchennya-do-reestru/Працівники Золочівської ДПІ продовжують консультувати платників податків щодо новацій податкового законодавства.Днями, начальник Золочівської ДПІ Роман Денис під час чергової зустрічі з представниками бізнес - спільноти акцентував увагу на повноті нарахування та сплати податкових платежів, правильності заповнення платіжних документів, легалізації трудових відносин та вимогах щодо застосування РРО/ПРРО,Також проінформовано про основні аспекти Національної стратегії доходів та заходів ДПС із її впровадження (на період 2024 – 2025 роки), підвищення рівня добровільної сплати податків та податкової культури. Зокрема, про реалізацію ДПС України експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), про основні вимоги та додаткові критерії відбору суб’єктів господарювання до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки за кожним з них буде закріплено комплаєнс-менеджера з метою підвищення якості обслуговування. З метою покращення сервісів для платників податків ДПС створено окремий субсайт «Територія високого рівня податкової довіри».Крім цього зазначено, що для оперативної комунікації з бізнесом у Головному управлінні ДПС у Львівській області діє комунікаційна податкова платформа (lv.ikc@tax.gov.ua).Запропоновано користуватися Електронним кабінетом платника та мобільним застосунком «Моя податкова». На завершення зустрічі присутні отримали відповіді на задані запитання.Золочівська ДПІ нагадує, що мобільний застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги» надає можливість подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки:- оберіть «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;- вкажіть суму витрат відповідного виду;- зазначте реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);- прикріпіть документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото);- підписуйте та надсилайте.Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.Долучайтесь та використовуйте нові податкові сервіси!Платникам податків в Електронному кабінеті доступне отримання Витягу з щодо стану розрахунків платника з бюджетом та сплати єдиного внеску (далі - Витяг щодо стану розрахунків), починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Крім цього, розроблено окремий функціонал для платників, які мають податковий борг на день подання Запиту про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС (далі - Запит) стосовно розрахунку пені, яка буде нарахована у разі погашення такого боргу поточною датою.Якщо платник податків у Запиті, який подається через електронний кабінет, зазначає позначку про необхідність підпису Витягу щодо стану розрахунків, то на такий документ накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи територіального органу ДПС за основним місцем обліку такого платника.Золочівська ДПІ нагадує, що порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496. Звертаємо увагу, що норми вказаного документа не поширюють свою дію на платників єдиного податку І групи. Документ поширює свою дію виключно на платників єдиного податку другої – четвертої груп, які здійснюють:- реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення;- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.Разом з тим, Порядок № 496 поширює свою дію на ФОП третьої групи єдиного податку, які зареєстровані платниками ПДВ. При цьому, всі платники податків ( крім платників єдиного податку І групи) в разі проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, зобов’язані проводити їх через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО.