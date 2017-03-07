Розділ «Онлайн-навчання» доповнено новими матеріалами для платників

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

У розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.У підрозділі «Єдиний податок» розміщено матеріал «До уваги платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб!».Підрозділ «Плата за землю» доповнено матеріалом «Роз’яснення щодо справляння плати за землю відповідно до положень Закону України від 23 лютого 2024 року № 3603 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» (далі – Закон)».У підрозділах «Податок на додану вартість» та «Податкова звітність» розміщено відео «ДПС розроблено відеоролик «Податкова декларація з податку на додану вартість (ПДВ): алгоритм заповнення»».Підрозділи «Екологічний податок» та «Податкова звітність» доповнено відео «Заповнення Податкової декларації екологічного податку у частині розрахунку податкових зобов’язань за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення».Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюється новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить понад 310 відео, текстових та презентаційних матеріалів.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що продовжує працювати новий формат спілкування - Комунікаційна платформа!Мета її функціонування – забезпечення нового формату взаємодії з бізнес-спільнотою, громадськістю, та оперативного прийняття управлінських рішень керівництвом ДПС. Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що для забезпечення ефективного зворотнього зв'язку створено електронну скриньку комунікаційної податкової платформи - lv.ikc@tax.gov.ua.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для забезпечення зручності платникам при складанні податкової декларації Державна податкова служба України розробила навчальний відеоролик з питання заповнення податкової декларації з податку на додану вартість, в якому роз’яснено поетапний алгоритм заповнення податкової декларації з податку на додану вартість. Переглянути відеоролик можна за посиланням: https://tax.gov.ua/data/files/428548.mp4У січні-травні 2024 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівської області становили 11 588 млн гривень.Упродовж травня 2024 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини становили 2521,0 млн гривень.Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що cтроки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН визначено підпунктом 201.10 статті 201, пунктом 89 підрозділу 2 та підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу.Відповідальність за порушення строків, визначених Кодексом, для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН передбачена пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу та пунктом 90 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу.З 08 лютого 2023 року набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2876-IX «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування», згідно з яким підрозділ 2 розділу ХХ Кодексу доповнено пунктами 89 та 90.Так, тимчасово, протягом дії воєнного стану та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, штраф за порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого пунктом 89 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН, встановлюється у розмірах, визначених пунктом 90 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу:2 відсотки суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;5 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;10 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;15 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів;25 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, щоб отримувати кореспонденцію з податкової служби, платнику податків необхідно у режимі «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету заповнити «Заяву про бажання отримувати документ через Електронний кабінет» (J/F 1391602) і подати її до контролюючих органів.Через певний час користувач отримує: Відповідь № 1 (Квитанція №1, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа), Відповідь № 2 (Квитанція № 2, яка засвідчує факт і час приймання (неприймання) чи реєстрації електронного документа).Отриману Квитанцію № 2 можна переглянути та завантажити у підрежимі «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи».Відповідно до абзацу першого п. 21 Наказу № 637 платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через Електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через Електронний кабінет за формою згідно з додатком 4 до Наказу № 637 – F/J 1391702 у разі необхідності.У січні-травні 2024 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 12 912 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.В порівнянні з січнем-травнем 2023 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 23,4% або на 2 449 млн гривень.У травні 2024 року платниками області до загального фонду державного бюджету зібрано 2 990,4 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Збір платежів порівняно з травнем 2023 року збільшився на 39,1% або на 840,0 млн гривень.Золочівська ДПІ нагадує, що суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені у п. 291.4 ст. 291 ПКУ.До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ.При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.Норми встановлені п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу.Надання якісних адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг платникам є одним з пріоритетних напрямків роботи ДПІ. З початку року відвідувачам Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ надано 1933 адмінпослуг, з них 910 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис. Серед основних послуг:- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків - 834 ;- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків - 136;- реєстрація реєстратора розрахункових операцій -19 ;- реєстрація книги обліку розрахункових операцій - 53 та розрахункових книжок- 93.- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 412 та прийнято 116 заяв щодо реєстрації платника єдиного податку.Крім цього, фахівцями ДПІ надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, реєстрація та застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді, декларування доходів громадян тощо.Також з нагальними питаннями представники бізнесу та громадськості можуть звернутись до Головного управління ДПС у Львівській області за допомогою електронної скриньки Комунікаційної податкової платформи за адресою: lv.ikc@tax.gov.ua.Золочівська ДПІ нагадує, що платникам податків в Електронному кабінеті доступне отримання Витягу з щодо стану розрахунків платника з бюджетом та сплати єдиного внеску (далі - Витяг щодо стану розрахунків), починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Крім цього, розроблено окремий функціонал для платників, які мають податковий борг на день подання Запиту про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС стосовно розрахунку пені, яка буде нарахована у разі погашення такого боргу поточною датою.Для отримання Витягу платнику в електронному кабінеті необхідно створити «Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС» за формою «J/F1300207» в приватній частині електронного кабінету у пункті меню «Заяви, запити для отримання інформації».Якщо платник податків у Запиті, який подається через електронний кабінет, зазначає позначку про необхідність підпису Витягу щодо стану розрахунків, то на такий документ накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи територіального органу ДПС за основним місцем обліку такого платникаСеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» в ДПІВ Золочівській ДПІ проведено черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо актуальних питань оподаткування, за участі начальника інспекції Романа Дениса.Платники запитували про особливості застосування спрощеної системи оподаткування, порядок реєстрації касових апаратів, отримання податкової знижки та інше.На всі поставлені питання були надані роз’яснення в межах чинного законодавства.Програмний РРО реєструється суб’єктом господарювання на окрему господарську одиницю реквізити якої зазначаються у розрахунковому документі (чеку).Особи, дані щодо сертифікатів кваліфікованих/удосконалених електронних підписів яких внесено до Реєстру програмних РРО на підставі повідомлення за формою № 5-ПРРО, поданого суб’єктом господарювання, можуть проводити розрахункові операції у різний час (різні зміни) на різних ПРРО, що можуть бути розміщені на різних господарських об’єктах.Виникла проблема з поданням звітності. Попереднього разу використовувався Дія. Підпис. Цього разу вхід в Електронний кабінет здійснено КЕП Приватбанку. Декларація не приймається. Який алгоритм анулювання Дія. Підпис, якщо планується використання КЕП Приватбанку?Буська ДПІ інформує, для коректної роботи у режимі «Введення звітності» Електронного кабінету платник повинен мати один чинний електронний цифровий підпис.У разі необхідності анулювання Дія. Підпис в застосунку Дія рекомендуємо скористатись наступним алгоритмом:1. Послідовно натиснути «Меню/Дія. Підпис» та обрати «Деактивувати Дія. Підпис».2. Послідовно натиснути «Меню/Підключені пристрої» та обрати «Видалити усі».3. Натиснути «Меню» та обрати «Вийти».Остаточно впевнитися, що всі сертифікати анульовано можна за посиланням: https://ca.diia.gov.ua/certificates-search. Для цього необхідно:1. Обрати розділ «За реквізитами власника».2. Обрати параметр «Код платника податків».3. Вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків та натиснути пошук.