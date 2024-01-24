До уваги фінансових агентів!

Державна податкова служба України нагадує, що на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) триває кампанія щодо подання звітності FATCA за 2023 рік.

Граничний строк подання – до 00:00 (за київським часом) 1 липня 2024 року.

Усі питання, які виникають при подачі звітності, для отримання відповіді можна направити засобами електронного зв’язку на електронні адреси ДПС: FATCA@tax.gov.ua та info_FATCA@tax.gov.ua.

Просимо всіх фінансових агентів, які підзвітні FATCA, долучитися до своєчасного подання звітності.



Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств: зміни, які набули чинності

Державна податкова служба України повідомляє, що 06.02.2024 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2023 № 673 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України».

Цим наказом з метою удосконалення контролю за дотриманням умов контрольованих операцій (далі – КО) принципу «витягнутої руки» внесено зміни до форми додатку ТЦ (Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку) до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – додаток ТЦ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897.

Платники податку на прибуток у разі здійснення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку, проведеного відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу, матимуть змогу подати додаток ТЦ за оновленою формою (у тому числі у зв’язку з уточненням показників за податковий (звітний) 2023 рік), починаючи з 01.07.2024.

Детальніше на вебпорталі ДПС (посилання – https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/790138.html).



Що необхідно для реєстрації ПРРО

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати ПРРО, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі заяви, що подається до ДПС у електронній формі.

Електронні форми заяв J1316605/F1316605 розміщені за покликаннями:

https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_yur.htm;

https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_fiz.htm.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє шляхом подання повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою № 5-ПРРО (J/F1391802).



Довідку про відсутність заборгованості можна сформувати через Електронний кабінет

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи формується за відсутності у платника за даними інформаційно – телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та /або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Для отримання Довідки платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи за формою згідно з додатком 2 до Порядку №733.

За вибором платника заява подається у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві, зокрема, в електронній формі – на адресу державної податкової інспекції за основним місцем обліку платника через приватну частину Електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Електронні форми Заяви за ідентифікатором форми J1300306 (для юридичних осіб) і F1300306 (для фізичних осіб) та Довідки за ідентифікатором форми J1400306 (для юридичних осіб) і F1400306 (для фізичних осіб), розміщені на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів) для юридичних осіб, Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів) для фізичних осіб.



З початку року майже 13 млрд грн податкових платежів надійшло до держбюджету від платників Львівщини

У січні-травні 2024 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 12 912 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

В порівнянні з січнем-травнем 2023 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 23,4% або на 2 449 млн гривень.

У травні 2024 року платниками області до загального фонду державного бюджету зібрано 2 990,4 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Збір платежів порівняно з травнем 2023 року збільшився на 39,1% або на 840,0 млн гривень.

Місцеві бюджети Львівщини поповнилися на 11,6 млрд гривень.

Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!



Про дотримання норм податкового законодавства зазначили у податковій

В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ продовжується робота із роз’яснення платникам переваг та способів електронного звітування, зокрема через Електронний кабінет, або мобільний застосунок «Моя податкова». Податківці наголошують, що за допомогою цих сервісів в режимі реального часу громадяни та суб’єкти підприємницької діяльності можуть листуватися з ДПС, дізнатися про наявність чи відсутність податкового боргу, подати податкову звітність, переглянути повідомлення - рішення на сплату майнових податків.

Також, під час проведених зустрічей, звернуто увагу на необхідності застосування суб’єктами господарювання РРО чи ПРРО при здійсненні ними готівкових розрахунків, своєчасності та повноти сплати податкових платежів, дотримання вимог трудового законодавства та інше.



Відповідаємо на запитання платників: як подати декларацію за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова»?

Для зручності та допомоги платникам податків при поданні податкової декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки Державна податкова служба України розробила відеоролик «Мобільний застосунок «Моя податкова»: подання податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка)». Переглянути відеоролик можна за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi/10156.html



Витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки

Фахівці податкової служби нагадують про витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки:

- частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

- сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання;

- страхові платежі (внески, премії) за договором довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення;

– сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- сума витрат на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;

- сума коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу;

- суми витрат з виплати орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

- погашення пільгового іпотечного житлового кредиту.

Контакти видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на

гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/tax.lviv

Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Львівській області Телеграм: https://t.me/tax_service_Lviv

Повідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота «StopViolationBot».



Щодо сплати майнових податків фізособами

Золочівська ДПІ повідомляє, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Для платників податку – фізичних осіб контролюючий орган самостійно обчислює податкове зобов'язання та надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення за його податковою адресою. Інформація щодо податкової адреси – це інформація внесена до інформаційних баз податкової служби на підставі даних представлених платником особисто. В більшості випадків дані місця реєстрації подані громадянами до податкової служби в період, коли вони звертались з метою отримання ідентифікаційних кодів.

Відповідно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 ПКУ платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних .

Крім того, фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в меню «ЕК для громадян»/розділ «Загальна інформація про платника»/вкладка «Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС. Податкове зобов'язання сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Звертаємо увагу власників майна, які мають нерухомість, але не отримали податкових повідомлень – рішень, рекомендуємо звернутись до податкової служби з метою звірки нарахування податку, а також своєї податкової адреси. Платникам податків необхідно мати оригінали документів, що посвідчують право власності на майно та паспорт чи ID-картку з місцем реєстрації.



Автоматичне формування нових сертифікатів раніше відкритих ключів КНЕДП ДПС не здійснює

Можливість автоматичного формування нових сертифікатів раніше засвідчених відкритих ключів для користувачів електронних довірчих послуг віддалено, без особистої присутності таких користувачів, на період воєнного стану на території України та протягом місяця з дня його припинення чи скасування було передбачено п.п. 1 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 року № 300 «Деякі питання забезпечення безперебійного функціонування системи надання електронних довірчих послуг» (далі – Постанова № 300), яка втратила чинність 01.02.2024 згідно з п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2024 року № 88 «Про внесення змін до пункту 6 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

У зв’язку з втратою чинності Постанови № 300 Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг Державної податкової служби України не здійснюється автоматичне формування нових сертифікатів раніше засвідчених ним відкритих ключів.







Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області