До уваги фізичних осіб – платників єдиного податку!

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що наказами Мінфіну України від 24.11.2022 № 394 та від 15.12.2022 № 438 внесені зміни до форм податкової декларації платника єдиного податку – підприємця та податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, зокрема, доповнено додатком з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік.Згідно з пунктом 2971.1 статті 2971 Податкового кодексу платники єдиного податку – власники, орендарі, користувачі на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік.Згідно з пунктом 64 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов’язання, є 2022 рік.Платники єдиного податку – підприємці першої – третьої груп, у яких виникає обов’язок визначити мінімальне податкове зобов’язання, вперше подають податкову звітність за новою формою разом з додатком 2 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік» за 2022 рік.Платники єдиного податку четвертої групи – підприємці вперше подають податкову звітність за новою формою разом з додатком 3 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік» за 2022 рік та з розрахунком єдиного податку на поточний 2023 рік.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою.З 03.01.2023 набрав чинності наказ Мінфіну України від 30.11.2022 року № 405, яким затверджено типову форму та порядок її ведення, за якою здійснюється облік доходів і витрат підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ.Типова форма ведеться за вибором платника податку в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет. Дані заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку – підприємця. Платники податку не включають до витрат і доходів суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді платник зобов’язаний на вимогу контролюючого органу надати засвідчену належним чином електронну копію обліку доходів і витрат або паперову копію оригіналу електронного документа обліку доходів і витрат у порядку, встановленому податковим законодавством.З 01 січня 2023 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Мінфіну України від 17.05.2022 № 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».Форма декларації доповнена двома додатками:- Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об’єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна», який подається платниками податків, що відповідно до норм п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу використовують право на зменшення отриманого доходу від продажу об’єкта нерухомості, розташованого на території України, на документально підтверджені витрати на придбання такого об’єкта нерухомості.- МПЗ «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичним особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь», який подається фізичними особами – підприємцями (крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які здійснюють виробництво власної сільськогосподарської продукції, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством. Розрахунок мінімального податкового зобов’язання такими платниками податків здійснюється у відповідності до вимог підпунктів 177.14–177.20 ст. 177 та ст. 381 Податкового кодексу.Золочівська ДПІ повідомляє, що суб'єкт господарювання може проводити розрахункові операції на ПРРО самостійно або визначати уповноважених осіб (касирів).Особа може здійснювати розрахункові операції на ПРРО з використанням електронного підпису такої особи/електронної печатки суб'єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО, після внесення даних про сертифікати до Реєстру програмних РРО за умови дійсності відповідного сертифіката відкритого ключа.Розрахункові операції на ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються ПРРО, вносяться до Реєстру програмних РРО на підставі поданих суб'єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою № 5-ПРРО.Електронні форми повідомлень J1391802/F1391802 розміщені за посиланнями:https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_yur.htm;https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_fiz.htm.Повідомлення можна подати, використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету, або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у суб'єкта господарювання.Золочівська ДПІ нагадує, що кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яка розпочалась 1 вересня 2021 року триває до 1 березня 2023 року.Громадяни, які мають активи, що не були оподатковані належним чином, можуть добровільно взяти участь в одноразовому декларуванні, сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи. Зокрема, податкова амністія розповсюджується на активи у вигляді грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна в Україні та за кордоном.Звертаємо увагу, що одноразове добровільне декларування доходів є правом, а не обов’язком громадянина. Задекларувати свої активи, які раніше не були оподатковані особа може виключно за власним бажанням.Слід зазначити, що до подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній або іноземній валютах на спеціальному рахунку, що може бути відкритий в банках України.Декларацію платнику необхідно подати до ДПС України через Електронний кабінет.Інформаційні матеріалами з питань декларування розміщені на офіційному вебпорталі ДПС України у банері «Одноразове добровільне декларування»: https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/.Наказами Мінфіну України від 24.11.2022 № 394 та від 15.12.2022 № 438 внесено зміни до форм податкових декларацій платників єдиного податку третьої та четвертої груп, зокрема, доповнено додатком, який дозволяє відобразити розрахунок мінімального зобов’язання за податковий (звітний) рік.Відповідно до пункту 64 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов'язання, є 2022 рік.Платники єдиного податку третьої групи, у яких виникає обов’язок визначати мінімальне податкове зобов’язання, вперше подають податкову звітність за 2022 рік за новою формою разом з додатком «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік».Платники єдиного податку четвертої групи вперше подають податкову звітність на 2023 рік за новою формою разом з додатком «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік».Також повідомляємо, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2022 № 955 «Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва» внесено зміни до форми «Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва» .