Реєстрація програмного РРО здійснюється на підставі заяви платника

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) в електронному вигляді формується Заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО (J/F 1316605), яка подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій.Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.З 1 жовтня 2023 року, відповідно до норм Закону України № 3219, відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення при використанні РРО/ПРРО.Станом на 01.09.2023 року в ГУ ДПС у Львівській області було зареєстровано 23915 ПРРО. За період з 01.09.2023 по 24 вересня 2023 року в ГУ ДПС у Львівській області зареєстровано 3241 програмний РРО.Звертаємо увагу платників ПДВ щодо реалізації їх права на адміністративне оскарження окремих рішень комісій регіонального рівня щодо неврахування таблиць даних платника податку та відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку.Так, у звʼязку з набранням чинності норм постанови Кабміну України від 02.06. 2023 № 574, з 08 липня 2023 року затверджено Порядок розгляду скарг, зокрема, щодо рішень комісій регіонального рівня про неврахування таблиць даних платника податку на додану вартість та про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.Детальніше за посиланням https://t1p.de/9beyv .В Електронному кабінеті платника ДПС реалізовано понад 130 електронних послуг, сервісів для суб’єктів господарювання та громадян.Cервіси Е-кабінету доступні з персональних комп’ютерів та смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.Повну інструкцію щодо його функціоналу, можливостей режимів та сервісів, відповіді на популярні запитання тощо розміщено за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/help/.Доступно та просто про сервіси Е-кабінету, Е-кабінету для громадян та InfoTAX для платників податків у інформації підрозділу «Е-кабінет» розділу «Онлайн-навчання» вебпорталу ДПС (https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/e-kabinet/).Переглянути інструктивні матеріали щодо функціоналу Електронного кабінету за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/e-kabinet/funktsional-e-kabinetu/instruktivni-materiali/.Золочівська ДПІ звертає увагу фізичних осіб, які мають кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП), що для направлення запиту щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді (F1301804) (далі – Запит) через меню «ЕК для громадян» Електронного кабінету необхідно:1. Увійти до Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua/, а також через вебпортал ДПС.При цьому доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID). Запит формується фізичними особами – платниками податків з використанням КЕП фізичної особи, отриманого у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.2. Обрати меню «ЕК для громадян», розділ «Запит про суми виплачених доходів» та натиснути кнопку «Створити».3. Зазначити період за який необхідна інформація та натиснути кнопку «Зберегти».4. Натиснути кнопку «Підписати» та підписати Запит за допомогою КЕП.5. Після чого Запит буде відправлено автоматично.Слід зазначити, що переглянути відправлений Запит можливо у вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» та відповідь на нього за формою F1401804 «Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв вiдповiдь на запит у електронному виглядi» – у вкладці «Вхідні» меню Вхідні/вихідні документи».Золочівська ДПІ повідомляє, що суб’єкт господарювання може проводити розрахункові операції на ПРРО самостійно або визначати уповноважених осіб (касирів).Особа може здійснювати розрахункові операції на ПРРО з використанням електронного підпису такої особи/електронної печатки суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО, після внесення даних про сертифікати до Реєстру програмних РРО за умови дійсності відповідного сертифіката відкритого ключа.Розрахункові операції на ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються ПРРО, вносяться до Реєстру програмних РРО на підставі поданих суб’єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою № 5-ПРРО.Електронні форми повідомлень J1391802/F1391802 розміщено за посиланнями:https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_yur.htm;https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_fiz.htm.Повідомлення можна подати, використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у суб’єкта господарювання.Нещодавно в Золочівській ДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо новацій податкового законодавства. На запитання громадян відповідала начальник інспекції Роман Денис.Запитання додзвонювачів стосувалися порядку застосування РРО/ПРРО при проведенні розрахунків за надані послуги, а також новацій податкового законодавства, що запроваджені Законом України від 30.06.2023 № 3219-IX. Умовою дотримання законодавства у сфері застосування РРО/ПРРО є його реєстрація в контролюючому органі. Процедури реєстрації РРО/ПРРО встановлені порядками, затвердженими наказом Мінфіну від 14.06.2016 №№547, зі змінами.Також платників цікавили питання використання електронних сервісів ДПС України, отримання податкової знижки тощо. Посадовець нагадав, що декларацію про майновий стан і доходи для податкової знижки громадяни можуть подати в електронному вигляді за допомогою Електронного кабінету. Однак, скористатись зазначеним сервісом зможуть ті фізособи, які ідентифіковані за особистим ключем, виданим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг. Скористатись правом на податкову знижку за минулий рік можна до 31 грудня поточного року.Про законодавчі зміни, які запроваджуються з 1 жовтня поточного року йшлося в Золочівській РВА за участі начальника Золочівської ДПІ Романа Дениса.В ході спілкування основний акцент зроблено на питанні виконання належної імплементації норм Закону України від 30.06.2023 №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».