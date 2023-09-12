Алгоритм дій користувача ПРРО в разі технічного збою в роботі серверу ДПС

ГУ ДПС у Львівській області звертає увагу, що у разі отримання повідомлення про технічний збій в роботі серверу ДПС (відсутній зв’язок з сервером ДПС) користувач ПРРО повинен:

- чекати на відновлення зв’язку у разі, якщо програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) може працювати лише в режимі онлайн;

- продовжити роботу на ПРРО, якщо такий ПРРО може працювати в режимі офлайн та при його реєстрації в розділі 5 Заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО проставлено відповідну позначку.



Контакт-центр ДПС - інформаційна підтримка та допомога платникам податків

Для інформаційної підтримки та допомоги платникам податків щодо стану обробки податкової звітності, реєстрації податкових накладних, функціонування електронних сервісів та отримання інформаційно-довідкових послуг функціонує Контакт-центр ДПС, в який можна звернутися за номером тел. 0 800 501 007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів – за тарифами операторів мобільного зв’язку, телефонуйте щоденно з 8:00 до 19:00, у п’ятницю з 8:00 до 18:00 (крім суботи та неділі) ( https://tax.gov.ua/others/kontakt-tsentr/).

Разом з тим у кожному регіоні України працюють «гарячі лінії», за якими надаються консультації платникам податків (https://tax.gov.ua/others/kontakti/garyachi-linii-teritorial).

Також всю необхідну інформацію можна знайти на головній сторінці вебпорталу Державної податкової служби України за посиланням https://tax.gov.ua та субсайті Головного управління ДПС у Львівській області https://lv.tax.gov.ua/.



Оновлено План-графік документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік

Державна податкова служба оновила План-графік документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік (станом на 02.11.2023).

Зміни внесено до Розділу ІІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки фізичних осіб".

З оновленим планом-графіком проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік можна ознайомитись за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/642254.html

Платниками Львівщини сплачено до місцевих бюджетів майже 26 млрд гривень

Упродовж січня-жовтня 2023 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівської області становили 25,9 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів податків зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються ГУ ДПС у Львівській області, збільшились на 16,9% або на 3,75 млрд гривень.

Збільшилися надходження з основних платежів, зокрема, по податку на доходи фізичних осіб надходження становили майже 16 млрд грн, що на 2,7 млрд грн або на 17,2% більше, ніж у січні – жовтні 2022 року.

Надходження плати за землю від початку 2023 року становили майже 1,5 млрд грн, що на 345,3 млн грн, більше, ніж за аналогічний період торік.

Надходження єдиного податку у січні – жовтні 2023 року становили понад 3,8 млрд грн, та в порівнянні зі січнем – жовтнем минулого року збільшились на майже 19% або на 604,5 млн гривень.

Збільшилися у порівнянні з відповідним періодом 2022 року на 268,5 млн грн або на 44,7% надходження податку на нерухоме майно. У січні – жовтні цього року вони становили 869,3 млн гривень.



Як перевірити фізособі чи є борг по податкам

ГУ ДПС у Львівській області повідомляє, що фізична особа – громадянин, яка не є суб’єктом господарювання, може отримати інформацію про наявність (відсутність) податкового боргу, скориставшись Електронним кабінетом, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua або за допомогою мобільного застосунку «ДІЯ».

У приватній частині Електронного кабінету режим «Стан розрахунків з бюджетом» надає користувачу Електронного кабінету доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів (дані інтегрованої картки платника).

При цьому червоним кольором позначено суми заборгованості перед бюджетом.

Крім цього, у разі виникнення у платника податків податкового боргу, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

Слід зазначити, що фізичні особи – громадяни мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу:

за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо нарахованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо нарахованої суми транспортного податку.

Для проведення звірки щодо плати за землю фізичні особи мають право письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю).



На Львівщині понад 10 тисяч платників податків скористалися правом на отримання податкової знижки

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що 10515 платників податків скористались правом на отримання податкової знижки. Сума повернутого ПДФО становить 35,5 млн гривень.

Загалом станом на 01.11.2023 року 10747 громадян звернулись за правом на отримання податкової знижки .

Довідково.

Громадяни мають можливість отримати податкову знижку у 2023 році за витратами, здійсненими у 2022 році.Для цього до 31 грудня включно необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Право на отримання податкової знижки не переноситься на наступний рік. Тобто засвідчити свої витрати, аби повернути частину коштів за 2022 рік, можна лише до кінця поточного року. А от вже у 2024 році громадяни зможуть подавати декларацію про майновий стан для отримання податкової знижки, за витратами, що здійснені цього року.

Зокрема, це витрати на навчання, іпотеку, переобладнання авто тощо.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України.

Заробітна плата – це основна та додаткова винагорода, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового найму.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) .

Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ.



Про особливості подання звітності в електронному вигляді

В Золочівській ДПІ проведено практикуми для суб’єктів господарювання щодо особливостей заповнення податкової звітності та новацій законодавства.

В ході заходів суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо особливостей заповнення квартальної звітності, акцентовано увагу на застосуванні РРО, безкоштовному програмному забезпеченні від ДПС для програмних РРО та перевагах звітування в онлайн режимі.

Крім цього, нагадали про порядок заповнення платіжок під час сплати податкових платежів згідно наказу Мінфіну № 148 від 22.03.2023, про підстави отримання податкової знижки.

Також запропоновано скористатись безкоштовним програмним рішенням ДПС у вигляді мобільного застосунку «Моя податкова», який надає можливість швидко отримати необхідну податкову інформацію та іншими інформаційними ресурсами ДПС України, ГУ ДПС у Львівській області тощо.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

