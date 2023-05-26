До уваги платників податків!

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ГУ ДПС у Львівській області

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що продовжує працювати новий формат спілкування - Комунікаційна платформа!За допомогою цієї платформи комунікації з бізнес-спільнотою і громадськістю проходять оперативно та якісно.Мета її функціонування – забезпечення нового формату взаємодії з бізнес-спільнотою, громадськістю, та оперативного прийняття управлінських рішень керівництвом ДПС.Для забезпечення ефективного зворотного зв'язку створено електронну скриньку комунікаційної податкової платформи - lv.ikc@tax.gov.uaЗ метою підвищення ефективності розгляду звернень рекомендуємо вказувати назву.Кабмін спростив механізм підтвердження реєстрації податкових накладнихГоловне управління ДПС у Львівській області інформує, що 08 липня набере чинності постанова КМ України від 02.06.2023 № 574 щодо внесення змін до Постанови від 11.12.2019 № 1165, зокрема:1) передбачено автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування у разі виведення платника податку з переліку ризикових за виконання певних умов, які передбачені Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок зупинення);2) змінами передбачається автоматична реєстрація зупинених ПН/РК у разі прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку на додану вартість (далі - ТПП) за умови виконання певних умов, які передбачені Порядком зупинення;3) визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податку до переліку ризикових та неврахування ТПП;4) у рішенні про внесення платника податку до переліку ризикових додано інформацію щодо дати включення до переліку ризикових контрагента, операції з яким визначено як ризикові;5) змінено механізм застосування ТПП, зокрема в ознаках безумовної реєстрації ТПП буде спрацьовувати по ПН/РК, в яких зазначені операції виключно з УКТЗЕД/ДКПП, які були враховані по ТПП, крім ТПП платника податку, який відповідає критеріям ризиковості платника податку;6) уточнено інформацію щодо того, якою комісією має виконуватись рішення суду про виключення платника з переліку ризикових. Виконання такого рішення має здійснювати комісія за основним місцем обліку платника.З повним текстом постанови № 574 можна ознайомитися за посиланням:https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-11-hrudnia-2019-r-s574-20623 .ГУ ДПС у Львівській області нагадує платникам податків про визначені постановою КМ України від 29.07.2022 № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» (далі – Постанова) вимоги до порядку здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів.Так, з 01 січня 2023 року торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб (крім торговців, зазначених у підпункті 4 пункту 1 Постанови) повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.Вимоги пункту 1 Постанови не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій (пункт 2 Постанови).Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затверджений наказом Мінфіну України від 03.09.2021 № 496, не поширює свою дію на платників єдиного податку І групи.Із загального числа платників єдиного податку ІІ – ІV груп Порядок № 496 поширює свою дію виключно на платників, які здійснюють:- реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення;- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.Разом з цим Порядок № 496 поширює свою дію на ФОПів ІІІ групи єдиного податку, які зареєстровані платниками ПДВ.Таким чином, платники єдиного податку ІІ - ІІІ груп, які не здійснюють реалізацію перелічених вище груп товарів та/або не зареєстровані платниками ПДВ, звільнені від обов’язку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації незважаючи на те, що зобов’язані проводити розрахунки за товари, роботи та послуги із застосуванням РРО/ПРРО.Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у разі, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщений об’єкт оподаткування, то платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування.У розд. 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта.У разі внесення змін до правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, договору міни, договору дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням вулиць, на яких знаходиться об’єкт нерухомого майна, та внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною назви чи перейменування вулиці, платник податків подає повідомлення за ф. № 20-ОПП протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до Реєстру.Для суб’єктів господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО відповідно до законодавства, у разі, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщено об’єкт оподаткування (господарську одиницю), в якому застосовується РРО та/або ПРРО, повідомлення за ф. № 20-ОПП подається з метою уникнення розбіжностей між відомостями щодо місцезнаходження цієї господарської одиниці.Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що проставлення апостиля на офіційних документах, які видаються ДПС України та її територіальними органами, здійснюється податковою службою відповідно до спільного наказу МЗС, МВС, МОН, Мінфіну, Мін’юсту від 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5 «Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав» (далі – Правила).Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або на вимогу фізичної/юридичної особи (їх представників).Відповідно до п. 6 Правил для проставлення апостиля необхідно подати:оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;заяву від особи, яка подає такі документи.У разі обробки персональних даних, отриманих від замовника, компетентні органи вживають заходів, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».У заяві щодо проставлення апостиля на документі «Відомості з ДРФО» має бути зазначено:прізвище, ім’я, по батькові, телефон та поштову адресу заявника;назву документа (документів), що надсилається до ДПС для проставлення апостиля;країну призначення використання такого документа (документів);інформацію щодо згоди на обробку персональних даних заявника.У разі подання заяви представником фізичної особи, до неї додається копія документа, що підтверджує повноваження такого представника.Разом з тим, оскільки відповідно до п. 1 Правил спеціальною відміткою «Apostille» засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, автентичність відбитка печатки, якою скріплений документ, ДПС може бути проставлено апостиль на Відомостях з ДРФО, що містять підпис посадової особи контролюючого органу та печатку.Золочівська ДПІ нагадує, що первинна процедура отримання електронних довірчих послуг від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України не передбачає можливість реєстрації заявників через мережу Інтернет.Відповідно до вимог Регламенту КНЕДП ДПС заявник має бути особисто присутнім під час первинної процедури реєстрації.Пункти обслуговування:м. Львів, вул. Стрийська, буд. 35, каб. 136 , тел.: (032) 297-35-05м. Дрогобич, вул. Шевченка, буд. 9, каб. 102. тел.: (032) 441-02-40Реєстрація користувачів: пн - чт з 8:00 до 17:00 , пт з 8:00 до 15:45.Детальну інформацію щодо процедури реєстрації можна переглянути на вебсайті КНЕДП ДПС (https://ca.tax.gov.ua) у розділі «Отримання електронних довірчих послуг».З метою забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування з липня 2022 року ДПС працює сервіс для громадян – чат-бот «StopViolationBot» у месенджері Telegram. З його допомогою в будь-який час доби у будь-якому місці можна оперативно поінформувати ДПС про факти виявлених ймовірних порушень законодавства щодо:· незастосування РРО/ПРРО, невидачі чеків;· відмови в розрахунку банківською карткою;· торгівлі без ліцензій, порушення порядку реалізації підакцизної продукції;· завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби, пальне;· неоформлення трудових відносин з найманими працівниками;· здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.Золочівська ДПІ повідомляє, що п.п 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.Станом на 01 січня 2023 року закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування чинності не набрав, тому податкова знижка за витратами, понесеними платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім'ї першого ступеня споріднення (п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Кодексу), за наслідками 2022 року платникам податку не надається.Днями, в Золочівській ДПІ відбулась зустріч у форматі «круглого столу» начальника інспекції Романа Дениса з представниками бізнес - спільноти з питань ведення бізнесу та новацій законодавства.Під час спілкування обговорили питання легалізації трудових відносин та заробітної плати, своєчасності сплати продаткових платежів, погашення податкового боргу, дотримання законодавства стосовно реалізації підакцизних товарів та застосування РРО/ПРРО. Посадовець зазначив, що у 2023 році власники або користувачі земельних ділянок вперше сплачуватимуть мінімальне податкове зобов’язання за свої земельні частки (паї) сільськогосподарського призначення. Також доведено зміни до Податкового кодексу, внесені Законом України від 11.04.2023 № 3050-IX щодо звільнення від сплати екологічного податку, майнових податків за знищене чи пошкоджене нерухоме майно тощо.На завершення заходу посадовець нагадав про новий Порядок заповнення платіжок для сплати податків та єдиного внеску, від 22.03.2023 № 148, про функціонування електронних сервісів податкової служби та використання таких інформаційних ресурсів ДПС як: «InfoTAX», Facebook , Telegram-канал.