Особливості оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що ДПС України надала роз’яснення окремим особливостям оподаткування податком на прибуток підприємств, ПДВ та ПДФО операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, що встановлюються Законом України від 20.09.2022 N 2600-IX, які набрали чинності 10 жовтня п.р.( Інформаційний лист №5/2022). Цей лист не є індивідуальною податковою консультацією та має інформаційний характер, оскільки не базується на особливостях фактичних обставин операцій конкретного платника податку.Ознайомитися з роз’ясненнями можна за посиланням:https://tax.gov.ua/data/material/000/517/628232/InfoList5_2022.pdf.Громадяни мають можливість у будь-який час доби, 24/7 та в будь-якому місці повідомляти податкову службу через чат-бот «StopViolationBot» в месенджері Telegram про відомі факти порушень законодавства, зокрема, щодо:- незастосування РРО/ПРРО, невидачу чеків;- відмову у розрахунку банківською карткою;- завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби;- неоформлення трудових відносин з найманими працівниками;- здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.За три місяці роботи чат-боту до ДПС надійшло понад 200 повідомлень про порушення суб’єктами господарювання законодавства, контроль за якими здійснюють податкові органи. При цьому переважна більшість таких повідомлень стосувалася здійснення громадянами діяльності без державної реєстрації, порушень порядку проведення розрахунків при продажу товарів в мережі Інтернет та незабезпечення можливості розрахунку в безготівковій формі.Вся інформація, яка надходить через чат-бот, досліджується та перевіряється працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.Кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування продовжена до 1 березня 2023 року. Для зручності платників ДПС України розробила відеоролик «Кампанію податкової амністії продовжено», де розʼяснюється:- які активи підлягають спеціальному декларуванню;- ключові відмінності податкової амністії;- хто може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням;- які ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування тощо.Переглянути відео можна за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi/9104.htmlВідповідаємо на запитання платниківПро актуальні питання оподаткування доходів громадян та новації податкового законодавства йшлося під час проведеного сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія» в Золочівській ДПІ. З платниками спілкувалась старший державний інспектор інспекції Ірина Лазорчик.Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затверджений наказом МФУ від 03.09.2021 N 496 (набрав чинності з 26.11.2021).Проте, зазначені вимоги не поширюються на підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).Звертаємо увагу, що форма обліку, первинні документи на товари мають зберігатись у місці продажу (господарському об'єкті) до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах.Вказані документи щомісячно групуються в хронологічному порядку їх відображення у формі обліку та/або підшиваються для подальшого зберігання разом із формою обліку, в якій відображено інформацію про такі документи.Право платника податку на доходи фізичних осіб на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексуПри цьому до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).Якщо в документах на переказ коштів в даних платника зазначено дані дитини, то така особа є ініціатором переказу коштів.Незалежно від того працює чи ні дитина, яка за даними документів на переказ коштів здійснювала витрати на навчання, батьки такої дитини не мають право на податкову знижку.Одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає камеральній перевірці протягом 60 календарних днів, що настають за днем подання відповідної декларації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.Контролюючим органом не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) таким декларантом активи, або активи склад і обсяг яких перебуває у межах, які визначені положеннями Податкового кодексу України та, які вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори.Золочівська ДПІ нагадує, що Закон України від 30.11.2021 №1914-ХІ надав контролюючим органам право звертатися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Відтак, починаючи з 1 січня 2022 року, такий запит може бути надісланий контролюючим органом не лише по факту виявленого правопорушення, а й у разі встановлення факту, який може свідчити про порушення платником податків відповідного законодавства. Проте, у запиті на одержання інформації (пояснень) контролюючий орган має обов'язково зазначити, які саме факти виявлені.