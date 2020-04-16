До податкових органів Львівської області громадяни подали 12 274 декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що до податкових органів області громадянами подано 12 274 декларації про майновий стан і доходи. Сума задекларованих доходів становить понад 4 073 млн гривень.

Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи, одержані у 2022 році, подано 3 944 декларації та задекларовано дохід майже 2391 млн гривень.

Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 182,6 млн гривень та з військового збору – 29,6 млн гривень.

Нагадуємо, що 1 травня закінчилася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2022 році.

Щоб скористатися правом на отримання податкової знижки за 2022 рік необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до кінця 2023 року.



Про РРО для платників єдиного податку II-IV групи

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що підприємці, в тому числі платники єдиного податку ІІ-ІV групи, зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО у випадку здійснення «розрахункових операцій» у розумінні Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 N 265/95-ВР.

Розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів,платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів(послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (не надану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Обов’язок вести облік товарних запасів, відповідно до Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 03.09.2021 N 496, поширюється на платників податків, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють:

діяльність на загальній системі оподаткування;

діяльність з використанням ІІІ групи єдиного податку та зареєстровані платниками ПДВ;

Також, серед платників ІІ-ІV групи єдиного податку, Порядок N 496 поширює свою дію на тих, які здійснюють:

реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Презентаційні, роз’яснювальні та інші матеріали щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій розміщуються на вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/podatkoviy-audit/zastosuvannya-rro-prro/ та

https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/zastosuvannya-rro-prro/ .



Закон України № 3050: про звільнення від сплати екоподатку, плати за землю та податку на нерухоме майно за знищену чи пошкоджену нерухомість

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 06.05.2023 набрав чинності Закон України від 11.04.2023 № 3050-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно», зокрема:

щодо податку на доходи фізичних осіб:

- встановлено, що обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним і податкова декларація не подається:

якщо такий платник податку отримував доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

якщо платник податку отримував доходи, передбачені п. 27 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, а саме доходи у вигляді суми коштів чи безоплатно наданих товарів (послуг), що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів такому платнику податків та членам його сім’ї першого ступеня споріднення як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України і скористалися правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки. При цьому будуть скасованими (відкликаними) податкові повідомлення-рішення, які були винесені платникам податків за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації;

щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- встановлено порядок звільнення від нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості:

розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, пошкоджені (як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України);

- надано право органам місцевого самоврядування:

встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

звільняти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

щодо земельного податку:

- не сплачується земельний податок за земельні ділянки:

- забруднені вибухонебезпечними предметами;

- непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному Кодексом;

- доповнено статтею 2831 Кодексу щодо особливостей визначення земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами;

щодо єдиного податку:

- не є об’єктом оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи на період консервації або на період, коли земельні ділянки були забруднені вибухонебезпечними предметами, або на період, коли земельні ділянки були визнані потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами, площі земельних ділянок, що перебувають у консервації, забруднені вибухонебезпечними предметами або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами;

щодо мінімального податкового зобов’язання:

- не визначається мінімальне податкове зобов’язання для земельних ділянок, земельних часток (паїв), за які не нараховувалися та не сплачувалися плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.



Як ріелтори мають звітувати до податкової: роз'яснення

Золочівська ДПІ повідомляє, що відповідно до п.п. 170.1.6 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), зобов’язані надсилати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації. Інформація подається в строки, передбачені для подання податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Наказом Мінфіну України від 13.05.2017 № 497 затверджено форму подання Інформації суб’єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерами), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) до контролюючих органів за місцем своєї реєстрації в строки, передбачені для подання податкового розрахунку.

Податковий розрахунок за базовий звітний (податковий період), що дорівнює календарному кварталу, подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації рієлтер несе відповідальність, передбачену ст. 1191 Кодексу.

Згідно з п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу порушення суб’єктом господарювання, який провадить посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтером), порядку та/або строків подання інформації про укладені за його посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн за кожне таке порушення.

Дії, передбачені п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу, вчинені суб’єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1360 грн за кожне таке порушення (п. 1191.3 ст. 1191 Кодексу).

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), надсилають інформацію за місцем своєї реєстрації.

Оновлено довідник типів об'єктів оподаткування

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). Порядок обліку платників податків затверджено наказом МФ України від 09.12.2011 №1588 із змінами. Відтак, повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, має подаватися платниками за формою №20-ОПП протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. При цьому, форма повідомлення передбачає заповнення типу об'єкта оподаткування.

ДПС оприлюднила оновлений довідник типів об'єктів оподаткування (станом на 24.04.2023 року) за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html.



Про включення державних некомерційних підприємств до Реєстру неприбуткових установ та організацій

ДПС України у листі від 11.04.2023 №7766/7/99-00-04-03-02-07 надала роз’яснення, що у разі утворення державних некомерційних підприємств у порядку, визначеному Господарським кодексом України, Законом України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» та дотримання ними вимог, встановлених пп. 133.4.1. п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, такі підприємства можуть бути включені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/data/files/297838.pdf.





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

