Надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини збільшилися на 3 млрд гривень

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що впродовж січня-травня 2023 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 12 млрд 462,4 млн гривень.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження податків зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області збільшились на 32,6%, або на 3 млрд 65,8 млн гривень.

Зокрема, у травні 2023 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 2 млрд 651,9 млн гривень.



За п’ять місяців 2023 року від платників Львівщини до загального фонду Державного бюджету надійшло понад 10 млрд гривень

Упродовж січня-травня 2023 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 10463,7 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Порівняно з січнем-травнем 2022 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 17,4% або на 1547,9 млн гривень.

Зокрема, у травні 2023 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 2150,3 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Дякуємо платникам за вчасно сплачені податки і збори!



Оновлено структуру «Онлайн-навчання» для платників

Для зручності користувачів ДПС оновила структуру розділу «Онлайн-навчання». Увагу сфокусовано на інформаційних потребах та комфортності платників у пошуку необхідної податкової інформації.

Всі матеріали розподілені за трьома блоками. У першому міститься інформація по окремих видах податків. Платнику достатньо обрати розділ з назвою того податку, яким він цікавиться, а далі підрозділи зорієнтують у напрямі пошуку потрібної інформації.

У цьому блоці платники можуть переглянути форми декларацій, інструкції з їх заповнення, особливості, на які потрібно звернути увагу платникам, роз’яснення законодавства тощо.

У другому блоці сконцентровано інформацію щодо податкових процедур. Зокрема, платники можуть переглянути матеріали з питань зупинення реєстрації податкової накладної, застосування РРО/ПРРО, сплати податків та єдиного внеску, погашення податкового боргу.

Цікавитеся роботою Е-кабінету, Контакт-центру ДПС, електронними довірчими послугами – тоді пропонуємо перейти до третього блоку. Він – сервісний, тут згруповані матеріали, які роз’яснюють особливості використання податкових сервісів. Наприклад, наші рекомендації допоможуть отримати інформацію про бізнес-партнера в Електронному кабінеті, подати звітність через Електронний кабінет, отримати облікову карту платника податків та відомості з ДРФО та багато іншого.

Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюватиметься новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.

Розміщений розділ «Онлайн-навчання» на головній сторінці вебпорталу ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya .



Як подати Заяву про включення до Реєстру волонтерів через Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що подання заяви про включення до Реєстру волонтерів в електронній формі в Електронному кабінеті можливо у режимі «Заява до Реєстру волонтерів» у ЕК «Для громадян» або у «Введення звітності» режиму «Додатково».

Для подання заяви потрібно:

- пройти ідентифікацію,

- увійти до особистого кабінету,

- обрати режим «Заява до Реєстру волонтерів» у ЕК «Для громадян»

або

- заповнити форму F1308302 у «Введення звітності» з режиму «Додатково»,

- підписати та надіслати заяву до контролюючого органу.



Оновлені довідники податкових пільг

ДПС України на вебпорталі станом на 30.05.2023 оприлюднила нові довідники податкових пільг. Зокрема:

- Довідник податкових пільг № 116/1, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник інших податкових пільг № 116/2.

У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, а також початок та кінець дії пільг.

Нагадуємо, що облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюють контролюючі органи на підставі інформації, наявної у поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.

Довідники розміщено на вебпорталі ДПС України за посиланням

https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html



Щодо звільнення від відповідальності платників податку на прибуток за неподання річної фінансової звітності яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом

Платники податку на прибуток, які зобов'язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським звітом, подають органу ДПС річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, що настає за звітним.

У випадку неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовують відповідальність, передбачену п. 120.1 ПКУ, для подання податкових декларацій (розрахунків).

Водночас згідно з абзацом 16 пп. 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Поаткового кодексу платників податку на прибуток підприємств, які зобов'язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, звільняють від передбаченої ПКУ відповідальності за неподання або несвоєчасне подання річної фінзвітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, уточнюючого розрахунку до річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається у разі, якщо показники оприлюдненої разом з аудиторським звітом річної фінзвітності зазнали змін порівняно з показниками звіту про фінансовий стан (баланс) та звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіту про фінансові результати), що подаються разом з податковою декларацією згідно з абзацом 2 п. 46.2 ПКУ, та такі зміни вплинули на показники раніше поданої річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний податковий (звітний) період, з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Тому платник податку на прибуток звільняється від відповідальності, передбаченої ПКУ, за неподання до 10.06.2022 року та до 10.06.2023 року річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Зазначена інформація викладена у листі ДПС України від 26.05.2023 № 12059/7/99-00-04-03-01-07.



Оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Наказом ДПС Украни від 31.05.2023 р. № 415 викладено в новій редакції Державний реєстр РРО, який складається із двох розділів:

- Реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації (включає 80 позицій).

-Реєстратори розрахункових операцій, первинна реєстрація яких заборонена (включає 133 позиції).

З новим Реєстром РРО можна ознайомитись на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/320822.html .



Яку інформацію зазначає фізична особа в рядках «Адреса реєстрації місця проживання» та «Адреса фактичного місця проживання» під час заповнення заяви за ф. № 5ДР?

Золочівська ДПІ повідомляє, що під час заповнення заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки за формою № 5ДР у рядку «Адреса реєстрації місця проживання» фізична особа – громадянин України зазначає адресу реєстрації місця проживання відповідно до документа, що посвідчує особу.

При цьому, якщо адреса місця проживання відрізняється від адреси реєстрації місця проживання, яка зазначена у документі, що посвідчує особу, то необхідно заповнювати рядок «Адреса фактичного місця проживання» на підставі таких документа, наприклад: довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, договору оренди майна.

Також нагадуємо, що Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за ф. № 5ДР через Електронний кабінет.

Вхід в приватну частину Електронного кабінету можна здійснити через офіційний вебпортал ДПС: http://tax.gov.ua, при цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.

Для приєднання до заяви за ф. № 5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми» (формат файлу pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Контролюючий орган видає реєстраційний номер облікової картки платника податків в термін протягом 3-х робочих днів.

Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення заяви за ф. № 5ДР та пред’явити паспорт з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.





Отримання податкової знижки на оплату допоміжних репродуктивних технологій

Чи може чоловік скористатись правом щодо включення до податкової знижки оплати допоміжних репродуктивних технологій, якщо дружина не працює?

Золочівська ДПІ повідомляє, що перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу. До даного переліку включається сума витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік (п.п. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 ПКУ).

Обмеження права на нарахування податкової знижки передбачені п.166.4 ст. 166 ПКУ, а саме:

- загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ;

- якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, який визначає механізм та умови застосування методики допоміжних репродуктивних технологій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 № 787, стосується удосконалення медичної допомоги населенню при лікуванні безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій та регулює відносини між пацієнтами (жінками, чоловіками) та закладами охорони здоров’я.

Таким чином, платник податку має право на отримання податкової знижки згідно із п.п. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 ПКУ на суму витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, наданих його дружині, але оплачених таким платником (чоловіком).



Золочівська ДПІ: з початку року надано понад тисячу адмінпослуг

Упродовж січня – травня 2023 року працівниками Золочівської ДПІ надано платникам 1005 адміністративних послуг, з них 168 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис.

Серед основних послуг: видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО - 784 та надання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків - 100. Крім цього, зареєстровано 59 книг обліку розрахункових операцій, 17 касових апаратів та прийнято 224 заяви щодо реєстрації платника єдиного податку.

Також фахівцями ДПІ надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, подання звітності в електронному вигляді, зокрема, декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки. Зазначено, що фізичні особи, які мають право на отримання податкової знижки за 2022 рік, повинні подати декларацію до 31 грудня поточного року. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу. Декларацію можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) у розділі «ЕК для громадян» з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Крім цього, акцентовано увагу на можливості дистанційного спілкування з податковою службою за допомогою сервісу «InfoTAX», використання таких інформаційних ресурсів ДПС, як: Facebook , Telegram-канал.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області