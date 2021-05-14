Як подати Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за ф. № 5ДР через Електронний кабінет?

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що в електронному вигляді заява про внесення змін до Державного реєстру за ф. № 5ДР (далі – Заява за ф. № 5ДР) подається через меню: «ЕК для громадян»/«Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО)».

Форма № 5ДР приватної частини Електронного кабінету доступна за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua. Також вхід в приватну частину Електронного кабінету можна здійснити через офіційний вебпортал ДПС: http://tax.gov.ua, при цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигляді.

Для приєднання до заяви за ф. № 5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми» (формат файлу pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Контролюючий орган видає реєстраційний номер облікової картки платника податків в термін протягом 3-х робочих днів.

Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення заяви за ф. № 5ДР та пред’явити паспорт з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.



Увага! Подання Заяви в електронному вигляді можливе на підставі свідоцтва про народження для малолітніх осіб (до 14 років) або паспорта громадянина України.

Заяву слід заповнювати українською мовою.







Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області