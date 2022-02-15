Державна податкова служба інформує

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у разі зміни даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків (прізвища, місця реєстрації тощо) фізичній особі необхідно подати заяву за ф. № 5ДР (додаток 12 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у ДРФО від 29.09.2017 № 822) до податкового органу за місцем реєстрації фізичної особи, або до будь-якого податкового органу якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання.Для заповнення Заяви за ф. № 5ДР використовуються дані паспорта та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.Якщо в паспорті відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія - необхідно пред’явити документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.Термін внесення змін до облікових даних платника податків та виготовлення реєстраційного номеру облікової картки платника податків:– до 3-х робочих днів – у разі звернення до податкового органу за місцем проживання;– до 5-ти робочих днів – у разі звернення до будь-якого податкового органу.Слід зазначити, що картка платника податків, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків видається за умови пред’явлення податковому органу, до якого подавалась Заява за ф. № 5ДР, паспорта з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документа (довідки) про реєстрацію місця проживання/перебування.Законом України від 12.05.2022 №2260 внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема, уточнено особливості формування податкового кредиту на період дії воєнного стану, при здійсненні операцій з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них. А саме, платники податку за звітні податкові періоди лютий – травень 2022:- включають до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;- отримувачі послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі нарахування таким отримувачем послуг податку на додану вартість у складі податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації за відповідний звітний (податковий) період, такі платники податку мають право на віднесення таких сум податку до податкового кредиту відповідного звітного (податкового) періоду, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання послуг, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»- податковий кредит, що був сформований у цей період на підставі первинних (розрахункових) документів, повинен бути підтверджений зареєстрованими в ЄРПН ПН/РК та уточнений (приведений у відповідність) шляхом подання уточнюючих розрахунків до поданих за ці періоди податкових декларацій з ПДВ.Фахівці податкової нагадують, що фізична особа, яка не є суб’єктом господарювання, може отримати інформацію про наявність (відсутність) податкового боргу, скориставшись Електронним кабінетом, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.У приватній частині Електронного кабінету режим «Стан розрахунків з бюджетом» надає користувачу Електронного кабінету доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів (дані інтегрованої картки платника).При цьому червоним кольором позначено суми заборгованості перед бюджетом.Крім цього, у разі виникнення у платника податків податкового боргу, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.У січні-травні 2022 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 9396,6млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на 1 938,2млн.грн. або на 26 відсотків.По податку на доходи фізичних осіб надходження до місцевих бюджетів у січні-травні 2022 року склали 6328,9млн.грн., що на 1 535,2 млн. грн. або на 32 відсотки більше, ніж у січні-травні 2021 року.Надходження єдиного податку у січні-травні 2022 року склали 1 706,2млн. грн. та в порівнянні минулорічним періодом зросли на 23,6 відсотків або на 326 млн.грн.Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у січні-травні 2022 року склали 227,5млн. грн.. Це на 58,7 млн грн. або на 34,8 відсотки більше ніж торік.У разі, якщо платник податків – внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, то і декларацію про майновий стан і доходи він подає до цього контролюючого органу.Однак, якщо такі дії не здійснено, то Декларація подається платником податку за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території.Якщо фізична особа володіє коштами, які розміщенні на депозитному (вкладному) банківському рахунку і з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, то така особа має можливість задекларувати такі кошти шляхом подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації та сплатити збір з одноразового добровільного декларування за відповідною ставкою.Разом з тим, якщо кошти, що розміщені на депозитному (вкладному) банківському рахунку, набуті фізичною особою за рахунок отримання доходів, з яких сплачені податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування в повному обсязі, то такі кошти в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не відображаються.Детальна інформація щодо одноразового спеціального декларування оприлюднюється на субсайті ДПС в тематичному банері «Одноразове добровільне декларування» розмішений за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya.Впродовж січня – травня 2022 року до Золочівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області громадянами подано 184 декларацій про майновий стан і доходи, з них - 100 з метою отримання податкової знижки. Про це повідомив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.За результатами проведених підрахунків до сплати підлягає податку на доходи фізичних осіб – 1353,2 тис. грн., військового збору – 245,6 тис. грн., до повернення 424,2 тис. гривень.Нагадуємо, що Податковим кодексом визначено категорії громадян, які зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи, зокрема:доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини або договору дарування, за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався;- доходи від продажу інвестиційних активів; іноземні доходи та деякі інші, в передбачених Кодексом випадках.Для тих платників, які не мали можливості подати декларацію до 1 травня п.р., в умовах запровадження воєнного стану подовжено граничні строки подання звітності.Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді.