Онлайн-сервіси - забезпечення електронної взаємодії з органами ДПС

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області





Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що одним із пріоритетних напрямів роботи ДПС в умовах воєнного стану залишається розвиток онлайн-сервісів для задоволення потреб платників та забезпечення електронної взаємодії з органами ДПС.Податкова активно працює над трансформацією та спрощенням процедур адміністрування податків, автоматизації процесів обліку та контролю, що дозволяє просто і комфортно отримувати електронні послуги, легко і зручно сплачувати податки.Взаємодія з органами ДПС здійснюється за допомогою Електронного кабінету, де платники мають змогу подати звітність, сплатити податки, отримати доступ до необхідної інформації, звернутись до органів ДПС за допомогою листування тощо.У відкритій та приватній частинах Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua), платники податків не відвідуючи податкові органи можуть скористатися сервісом «Дані про взяття на облік платників».Робота у приватній частині здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, що сертифікований у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.Для перевірки даних про взяття на облік платників податків достатньо здійснити пошук за податковим номером (серією та номером паспорта) або найменуванням/ПІБ платника податків.Упродовж січня-квітня 2023 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 9 млрд 810,4 млн гривень. Порівняно зі січнем - квітнем 2022 року надходження податків зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, до місцевих бюджетів області збільшилась на 38 %, або на 2703,1 млн гривень.У квітні 2023 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 2556,4 млн гривень. Це на понад третину, або на 610,1 млн гривень більше, аніж за аналогічний період минулого року.На офіційному вебпорталі ДПС опубліковано нові довідники пільг, які затверджені 05.05.2023 року.Платники податків можуть використовувати при заповнення податкової звітності:– Довідник № 115/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 05.05.2023 року;– Довідник № 115/2 інших податкових пільг станом на 05.05.2023 року.Облік сум податкових пільг, отриманих суб'єктами господарювання, здійснюють на підставі інформації, наявної в поданих податкових деклараціях.Довідники містять інформацію із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також про початок та кінець дії пільг.Протягом січня-квітня 2023 року до загального фонду державного бюджету зібрано 8313,4 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем-квітнем 2022 року збір платежів збільшився на 23,7% або на 1590,4 млн гривень.Майже 34 відсотка від усіх надходжень до державного бюджету становить збір податку на додану вартість, якого з початку 2023 року надійшло до бюджету майже 2819 млн грн, що на 30,7% або на 662 млн грн більше, ніж у січні-квітні 2022 року.Збір податку на додану вартість у квітні 2023 року становив 755,3 млн грн, що на 86,5% або на 350,2 млн грн більше порівняно з квітнем минулого року.«Декларування суми ПДВ до бюджетного відшкодування» – відеоролик від ДПСДля зручності та допомоги платникам податків при складанні податкової звітності з податку на додану вартість та декларуванні суми ПДВ до бюджетного відшкодування Державна податкова служба України розробила відеоролик «Декларування суми ПДВ до бюджетного відшкодування».У відеоролику надано роз’яснення щодо умов, за яких платники податку можуть заявити бюджетне відшкодування та на що слід звернути увагу при формуванні податкової звітності з ПДВ.Переглянути відеоролик можна за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/9442.htmlГоловне управління ДПС у Львівській області інформує, що ДПС України у листі від 04.05.2023 № 9846/7/99-00-21-02-01-07 надала роз’яснення щодо особливостей оподаткування платників податку на прибуток підприємств.Зокрема, в листі зазначено, що наказом Міністерства фінансів України від 20.02.2023 № 101 внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 № 897, пов’язані з особливостями оподаткуванням платників податку на прибуток підприємств.Наказ № 101 виданий із метою реалізації положень законів України:- від 21 червня 2022 року № 2330-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні»;- від 29 липня 2022 року № 2480-IX «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення»;- від 20 вересня 2022 року № 2600-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому»;від 03 листопада 2022 року № 2719-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» (далі – Закон № 2719);- від 03 листопада 2022 року № 2720-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі», введено в дію з 01 січня 2023 року.Детальніше про заповнення звітності з податку на прибуток підприємств у листі від 04.05.2023 № 9846/7/99-00-21-02-01-07 за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/78148.htmlЗолочівська ДПІ нагадує, що у відкритій та приватній частинах Електронного кабiнету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua), платники податків мають доступ, зокрема до сервісу «Реєстр платників єдиного податку».Робота у приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), що сертифікований у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.Для перевірки даних, зокрема, про дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником податків або дату виключення з реєстру платників єдиного податку достатньо здійснити пошук за податковим номером (серією та номером паспорта) або найменуванням/ПІБ платника податків.Водночас інформація про юридичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи у відкритій та приватній частинах Електронного кабінету відсутня. Набори даних про юридичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи оприлюднюються на офіційному вебпорталі ДПС окремим файлом від основного Реєстру платників єдиного податку у форматі xlsx за посиланням: Головна/Відкриті дані/Рєстр платників єдиного податку.Звертаємо увагу, що в даному реєстрі не зазначається ставка єдиного податку для платників четвертої групи (юридичних осіб), оскільки відповідно до п. 293.9 ст. 293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями ставка єдиного податку встановлюється залежно від категорії (типу) земель, їх розташування.коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціямЗолочівська ДПІ повідомляє, що до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.Законом України від 15.03.2022 року № 2120-IХ внесені зміни до Податкового кодексу, зокрема, згідно з п. 21 підрозд. 1 розд. «Перехідні положення» ПКУ за результатами 2022 року до податкової знижки платника податку на доходи фізичних осіб у звітному податковому році включаються суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 ПКУ, у розмірі, що не перевищує 16 відс. суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.З метою врегулювання механізму сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску в умовах дії міжнародного стандарту ISO 20022 затверджено наказ Мінфіну України від 22.03.2023 № 148 щодо порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу», який набрав чинності з 01 квітня 2023 року. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.Посадовець зазначив, що під час сплати податкових платежів, єдиного внеску платник в реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює два обов’язкових поля: «Код виду сплати» (згідно з додатком 1 Порядку №148) та «Додаткова інформація запису» (інформацію щодо переказу коштів у довільній формі).Згідно нововведень платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 01 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу».З прикладами заповнення реквізиту «Призначення платежу» можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-23.Нараховані і сплачені суми податків, зборів, єдиного внеску обліковуються в інтегрованих картках платників (ІКП), які відкриваються органами ДПС за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. Для того, щоб сплачена сума вірно відобразилася в ІКП необхідно чітко дотримуватися вимог Порядку № 148.