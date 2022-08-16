Закон України № 2516-ІХ: продовжено термін податкової амністії до 1 березня 2023 року

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 02 вересня набрав чинності Закон України від 15.08. 2022 № 2516-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу в частині одноразового (спеціального) добровільного декларування, зокрема, продовжено строк проведення кампанії добровільного декларування активів фізичних осіб до 01 березня 2023 року (підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу).

При цьому, у разі вибору декларантом, який подав Декларацію після 31 серпня 2022 року, ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата здійснюється у такому порядку:

першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання Декларації; другого платежу – до 1 травня 2024 року; третього платежу – до 1 травня 2025 року.

Нагадуємо, що вичерпна інформація щодо одноразового добровільного декларування міститься на сайті ДПС України за посиланням:https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya.



З початку року до державного бюджету надійшло 482,8 млрд гривень

Завдяки активній громадянській позиції платників держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

З інформацією пресслужби ДПС України, у січні – серпні поточного року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються подтковою службою, становлять 726 млрд грн. Це на 88,6 млрд грн, або на 13,9 відс. більше, ніж у січні – серпні 2021 року.

До державного бюджету надійшло 482,8 млрд грн, що на 62,7 млрд грн, або на 14,9 відс. більше відповідного періоду минулого року.

До місцевих бюджетів сплачено 243,2 млрд грн. Це на 25,9 млрд грн, або на 11,9 відсотка більше січня – серпня 2021 року.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні – серпні 2022 року становили 480,1 млрд грн, що на 17,1 відс., або на 70,3 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року.

Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,6 відс., додаткові надходження – 2,9 млрд гривень.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні – серпні 2022 року надійшло 261,3 млрд грн, що на 39,9 млрд грн, або на 18 відс. більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!



Податківці роз’яснюють платникам зміни в податковому законодавстві

Днями, в Золочівській ДПІ відбулась зустріч начальника інспекції Романа Дениса з представниками бізнес-спільноти району.

У ході заходу роз’яснено основні зміни до Податкового кодексу щодо застосування спрощеної системи оподаткування за ставкою 2 відсотки, податкових пільг, застосування касових апаратів та справляння податків під час дії воєнного стану. Проінформовано про продовження строків податкової амністії до 1 березня 2023 року, зазначено об’єкти декларування, ставки одноразового збору і терміни сплати.

Також повідомлено, що у ГУ ДПС у Львівській області діє комунікаційна податкова платформа, завдання якої активізувати діалог між податковою та представниками бізнес-спільноти, інститутами громадянського суспільства з метою оперативного надання відповідей на запити і звернення, вирішення інших питань.

Зустріч завершилась у форматі «запитання – відповіді».



Про несправність РРО/ПРРО потрібно повідомити податкову службу

Золочівська ДПІ повідомляє, що відповідно до п. 16 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР, у разі виявлення несправностей програмного РРО або його викрадення чи компрометації особистого ключа СГД зобов’язаний протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами телекомунікацій направити до контролюючого органу, виробника ПРРО та/або центру сервісного обслуговування (за наявності) Повідомлення про виявлення несправностей програмного РРО за формою № 2-ПРРО.

У разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю, суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому такий суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків.

Нормами Закону України № 265/95-ВР не передбачено відповідальності до суб’єкта господарювання у разі не повідомлення контролюючого органу про виявлення несправностей РРО та/або ПРРО, а також пошкодження засобів контролю.



Чи можна скористатися правом на податкову знижку на навчання за кордоном?

Відповідно до норм чинного законодавства платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема суму коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Враховуючи дану інформацію, скористатися податковою знижкою за навчання в закордонних навчальних закладах не можливо, так як таке право мають фізичні особи, які здобувають освіту тільки в вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти.



Щодо обліку доходів та витрат ФОП – платників єдиного податку 3 групи, які є платниками ПДВ

Фахівці податкової нагадують, що згідно внесених змін до п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу платники єдиного податку 3 групи – підприємці, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Разом з цим, ФОП – платники єдиного податку 3 групи ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності.

При цьому облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, в тому числі через Електронний кабінет.

Ці норми набрали чинності з 01 січня 2022 року, згідно Закону України від 30.11.2021 № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».







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