Платники податків сплатили до місцевих бюджетів 207,3 млрд гривень

За інформацією пресслужби ДПС України, платниками податків за січень-липень 2022 року до місцевих бюджетів сплачено 207,3 млрд грн податків і зборів. Це на 12,7 відс., або на 23,4 млрд грн більше надходжень відповідного періоду минулого року. За січень-липень минулого року було сплачено 183,9 млрд гривень.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 67,3 відс. від загальної суми по країні. За 7 місяців цього року його надійшло 139,5 млрд грн, що на 24,4 млрд грн більше минулого року (121,3 відсотка).

Частка єдиного податку в надходженнях місцевих бюджетів – 13,1 відс. Цього податку надійшло 27,1 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше минулорічних надходжень (108,3 відсотка).

Наступним за вагомістю є податок на майно – 9,7 відс., сплачено 20,1 млрд грн, що на 17,8 млрд грн менше минулорічного рівня (53 відсотка).

Податку на прибуток підприємств надійшло 8,3 млрд грн, що на 0,7 млрд грн більше відповідного періоду минулого року (108,6 відсотка).

Нагадуємо, що під час воєнного стану в Україні платники податків, у тому числі місцем реєстрації яких є окуповані території, мають можливість в режимі онлайн переглянути інформацію щодо стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами за допомогою меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua).

Про презентацію Загального стандарту звітності (Common Reporting Standart)

Представники ДПС взяли участь у презентації проєкту змін до Податкового кодексу України у частині запровадження норм Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS).

CRS був розроблений організацією економічного співробітництва і розвитку (OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development). Він передбачає щорічний автоматичний обмін податковою інформацією між державами – учасницями Багатосторонньої конвенції про співробітництво між компетентними органами з питань автоматичного обміну інформацією по стандарту CRS.

Обмін податковою інформацією відносно рахунків юридичних і фізичних осіб буде проводитись автоматично, щорічно і за принципом резидентства (на відміну від закону FATCA, де використовується принцип громадянства).

Суть обміну полягає в тому, що банки збирають інформацію про фінансову діяльність по корпоративним рахункам компаній, індивідуальним рахункам фізичних осіб, приватних фондів і трастів, після чого передають її податковим органам своєї країни, котрі направляють цю інформацію в країну податкового резидентства власника такого рахунка.

Зустріч відбулася за участю представників Міністерства фінансів України, ДПС, Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ, Міжнародної програми з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) та представників бізнесу, банків і небанківських фінансових установ.



Опитування щодо оцінювання рівня корупції в органах ДПС

Державна податкова служба України з 15 серпня 2022 року до 27 серпня 2022 року проводить загальнонаціональне опитування платників податків щодо оцінювання рівня корупції в органах ДПС.

Просимо відповісти на запропоновані питання для надання оцінки корупційним ризикам в органах ДПС та подальшого їх усунення.

Опитування є анонімним, добровільним та не займе багато часу.

Допоможіть нам ідентифікувати проблемні питання в роботі органів ДПС та стати кращими. Опитування можна пройти за посиланням: https://tax.gov.ua/anketa/?3334988812.

Результати опитування будуть оприлюднені на вебпорталі ДПС одразу після їх опрацювання.



Комунікаційні платформи – ефективний діалог платників податків та податківців

У головних управліннях ДПС та міжрегіональних управліннях ДПС по роботі з великими платниками податків запрацювали комунікаційні податкові платформи.

Відтепер представники інститутів громадянського суспільства та бізнес-асоціацій зможуть більш оперативно та якісно комунікувати з податківцями. Для цього необхідно надіслати звернення на електронну скриньку платформи у відповідному територіальному органі ДПС.

Зворотній звʼязок здійснюватимуть комунікатори, визначені з-поміж числа співробітників профільних підрозділів головних управлінь та міжрегіональних управлінь по роботі з великими платниками податків. Це дозволить активізувати діалог з організаціями, які представляють інтереси платників податків, для виявлення системних проблем у роботі бізнесу та їх нівелювання.

Нагадаємо, що у центральному апараті ДПС Комунікаційна податкова платформа діє з червня 2020 року.

Електронні адреси комунікаційних податкових платформ в регіонах за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/603488.html



Юридична особа, яка користується пільгою щодо сплати земельного податку, у разі надання в оренду земельних ділянок чи окремих будівель повинна сплачувати земельний податок

Головне управління ДПС у Львівськй області повідомляє, що відповідно до п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу органи місцевого самоврядування встановлюють, зокрема пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Згідно з п. 284.3 ст. 284 ПКУ якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин) (п. 287.7 ст. 287 ПКУ).

Отже, юридичні особи, які користуються пільгами з земельного податку, та надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, земельний податок за площі, надані в оренду, сплачують на загальних підставах з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель, споруд (їх частин).



Чи потрібно декларанту додавати до добровільної декларації документи, що підтверджують вартість своїх активів?

Золочівська ДПІ повідомляє, що декларуванню підлягають активи, одержані фізичною особою за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування протягом будь-якого з податкових періодів до 1 січня 2021 року.

Об'єктами одноразового декларування можуть бути: валютні цінності, нерухоме майно, навіть об’єкти незавершеного будівництва, які не прийняті в експлуатацію, але майнові права на які належать декларанту, рухоме майно (транспортні засоби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби , пам’ятні банкноти та монети), частки чи паї у майні юридичних осіб, інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, цінні папери, права на отримання дивідендів, інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках.

До одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України та/або у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги, визначених п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу. У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.



Закон України №1914: облік доходів та витрат підприємцями– платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ

Золочівська ДПІ нагадує, що Законом України від 30.11.2021 № 1914-ІХ внесено зміни до п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу, зокрема, платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

При цьому підприємці – платники єдиного податку третьої групи ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності.

Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.



Протягом якого терміну суб’єкт господарювання повідомляє податкову службу про несправність програмного РРО. Чи передбачена відповідальність у разі не повідомлення?

Відповідно до п. 16 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР, у разі виявлення несправностей програмного РРО або його викрадення чи компрометації особистого ключа СГД зобов’язаний протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами телекомунікацій направити до контролюючого органу, виробника ПРРО та/або центру сервісного обслуговування (за наявності) Повідомлення про виявлення несправностей програмного РРО за формою № 2-ПРРО.

У разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю, суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому такий суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків.

Нормами Закону України № 265/95-ВР не передбачено відповідальності до суб’єкта господарювання у разі не повідомлення контролюючого органу про виявлення несправностей РРО та/або ПРРО, а також пошкодження засобів контролю.





Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області