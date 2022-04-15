Державна податкова служба інформує



Ціни на соціально значущі товари під контролем ДПС та Держспоживслужби

Нещодавно відбулася зустріч заступника начальника ГУ ДПС у Львівській області Руслана Ганюка та заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області Олександри Чукаш.

Відповідно до змін в Податковому Кодексі, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, податкові органи здійснюють державний контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення».

Заходи контролю будуть вживатися спільно із представниками Держпродспоживслужби та спрямовані на дотримання платниками податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) при торгівлі продовольчими товарами, що мають істотну соціальну значущість, лікарськими засобами та пальним.

Враховуючи, що вартість деяких товарів, зокрема, продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, лікарських засобів та пального суттєво впливає на добробут населення, особливо в умовах воєнного стану, ДПС та Держпродспоживслужба обговорили питання здійснення контроль за цінами.



Закон України № 2192: розширено коло осіб, які мають можливість обрати сплату єдиного податку за ставкою 2 %

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 26 квітня набрав чинності Закон України від 14.04.2022 № 2192-IX «Про внесення змін до розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та розділу XX „Перехідні положення" Податкового кодексу». Зокрема, обмеження щодо неможливості обрати третю групу єдиного податку з особливостями оподаткування, встановленими п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами — підприємцями), які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) тепер відсутні.

Нагадуємо, спеціальний режим оподаткування ЄП запроваджено тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. При цьому згідно з п.п. 9.9 п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники ЄП 3-ї групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування.



Особливості подання громадянами декларації про доходи за 2021 рік у зв’язку із запровадженням військового стану

Фахівці податкової нагадують, що для громадян, які не мали можливості своєчасно, до 01.05.2022, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи граничний термін подання звітності відтерміновується до строку, встановленого Законом України від 24.03.2022 №2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану». Платники звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Декларацію можна подати в електронній формі, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби «Електронний кабінет»( у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи»).

Для подання декларації в електронному вигляді, платнику необхідно мати кваліфікований електронний цифровий підпис, який можна отримати у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС України або в іншого надавача електронних довірчих послуг.

Звертаємо увагу, що обов’язковому декларуванню підлягають:

доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався;

доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

доходи у вигляді спадку від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунків від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

доходи від продажу інвестиційних активів; іноземні доходи тощо.

Платник податку – фізична особа, який зобов’язаний подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує по кодам платежу:

«11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

«11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Платники податку – фізичні особи, які відповідно до розділу IV Кодексу зобов’язані сплатити податок, але звільнені від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів купівлі продажу) сплачують по коду платежу:

«11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;

«11011000» – «військовий збір».

Реквізити рахунків для сплати податкових платежів можна вибрати на вебсторінці ДПС( https://lv.tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv), або отримати в ДПІ за місцем реєстрації.



Порядок оподаткування доходу фізичної особи, отриманого від продажу автомобіля

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу або обміну фізичними особами об’єктів рухомого майна визначений статтею 173 Податкового кодексу України.

Дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5 відсотків.

Поряд з цим, із загального правила є виключення.

Так, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна, у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об’єкта рухомого майна, у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків.

Крім того, такий дохід оподатковується військовим збором 1,5 відс. (пп. 1.2 п. 161 Підрозділ 10 Перехідних положень ПКУ) .

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором 1,5 відсотки.

Детальніше – у категорії 103.22 загальнодоступного інформаційно – довідкового ресурсу ДПС за посиланням: https://zir.tax.gov.ua/.



Активи, придбані до завершення кампанії одноразового (спеціального) добровільного

декларування, але після 01 січня 2021 року, за рахунок коштів з яких не були сплачені податки, підлягають декларуванню

Одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванню підлягають належні фізичній особі активи, які були одержані такою фізичною особою за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Оскільки умова «до 1 січня 2021 року», яка визначена п. 1 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, застосовується виключно до доходів з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, то фізична особа, яка здійснила придбання будь-якого активу після 1 січня 2021 року за рахунок зазначених доходів, може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням за умови дотримання інших вимог, визначених підрозділом 9 прим. 4 розділу ХХ Кодексу.



Щодо обрання спрощеної системи оподаткування з особливим порядком оподаткування у період дії воєнного стану

Відповідно до п.п. 9.8 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями, встановленими п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями, встановленими п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ:

з 01 квітня 2022 року – у разі подання заяви до 01 квітня 2022 року;

з наступного робочого дня після подання такої заяви – у разі подання заяви починаючи з 01 квітня 2022 року.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.07. 2019 № 308.

У спеціальному полі «Ставка у відсотках до доходу» рядка 5.1.1 «Обрана ставка єдиного податку під час переходу на спрощену систему оподаткування» Заяви зазначається ставка у розмірі 2 відс. єдиного податку.

Реєстрація суб’єкта господарювання платником єдиного податку за ставкою 2 відс. доходу здійснюється шляхом внесення до Реєстру платників єдиного податку. На офіційному вебпорталі ДПС за посиланням htth//cabinet.tax.gov.ua реалізована можливість щодо перевірки належності суб’єкта господарювання до платників єдиного податку зі ставкою 2 відс. доходу.



З початку року до зведеного бюджету сплачено 344,7 млрд гривень податкових платежів

За інформацією пресслужби ДПС України впродовж чотирьох місяців поточного року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 344,7 млрд грн за платежами, що контролюються ДПС. Це на 74,6 млрд грн, або 27,6 відс. більше, ніж у січні – квітні 2021 року.

До державного бюджету сплачено 234,4 млрд грн, що на 64,9 млрд грн, або на 38,3 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Місцеві бюджети отримали 110,3 млрд грн. Це на 9,8 млрд грн, або на 9,7 відсотка більше січня – квітня 2021 року.

До загального фонду державного бюджету за вказаний період надійшло 232 млрд грн. Індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 119,2 відсотка, додатково надійшло 37,3 млрд гривень.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні – квітні 2022 року сплачено 118,5 млрд грн, що на 12 млрд грн, або на 11,3 відс. перевищує відповідний показник минулого року.

У квітні до загального фонду держбюджету платники перерахували 44,9 млрд грн. Індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 106 відс, понад заплановане бюджет отримав 2,5 млрд грн. Порівняно з квітнем минулого року збільшення по сальдо надходжень становить 23,1 відсотка.

Дякуємо всім платникам за фінансову підтримку нашої держави!



До уваги платників!

11 травня 2022 року з 10:00 до 11:00 в Золочівській ДПІ буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо оподаткування доходів громадян та змін у податковому законодавстві. На запитання платників відповідатиме начальник інспекції Роман Денис за тел: (265)7-10-34.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області