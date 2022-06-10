Державна податкова служба інформує

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з метою розширення можливостей експорту та імпорту товарів українським бізнесом в умовах порушення ланцюгів постачання через війну, Нацбанк України збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 90 до 120 календарних днів.Такі зміни внесені постановою Нацбанку України від 07.06.2022 № 113, яка набирала чинності з 08 червня 2022 року.Збільшені терміни будуть застосовуватись до операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених із 5 квітня 2022 року. Щодо операцій, які проводилися до цієї дати, граничні строки розрахунків становлять, як і раніше, 365 днів.Міністерство фінансів України оприлюднило роз’яснення щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК, складених за період 1-31 травня 2022 року (https://www.mof.gov.ua/uk/news/roziasnennia_shchodo_zastosuvannia_shtrafnikh_sanktsii_za_nesvoiechasnu_reiestratsiiu_pnrk_skladenikh_za_period_01-31_travnia_2022_roku-3476).Згідно внесених Законом України від 12.05.2022 № 2260-IX змін до Податкового кодексу, платники ПДВ зобов’язані до 15 липня 2022 року зареєструвати в ЄРПН ПН/РК, складені за операціями з постачання товарів/послуг, здійсненими протягом лютого-травня 2022 року.Фінансова відповідальність буде застосовуватись до платників податків, які мали можливість, але не виконали у строки, встановлені Законом № 2260, свої податкові обов’язки, строк виконання яких за загальними правилами припадав на податкові періоди лютий-травень 2022 року, а саме за не реєстрацію до 15 липня 2022 року податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або за не подання до 20 липня 2022 року податкової звітності та/або за не сплату не пізніше 31 липня 2022 року податків та зборів.Законом України №2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» відновлено камеральні та документальні перевірки податкової звітності та визначено строки і порядок їх проведення (п.69.2 ст.69 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ) та відновлення відшкодування сум ПДВ з бюджету.Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (п.69.11 ст.69 підрозд.10 розд. ХХ ПКУ).При цьому суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування, та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення (п.69.29 ст.69 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ).Крім того, Законом №2260 виключено норму щодо подання на період дії воєнного, надзвичайного стану платниками податків до контролюючого органу податкових декларацій та інших документів в паперовій формі. Зміни в частині камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, набирають чинності з 02 червня 2022 року.Фахівці податкової нагадують, що відповідно до норм ст.166 Податкового кодексу платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом.До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). З переліком витрат, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки за 2021 рік, можна ознайомитися за посиланням:https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2022/podatkova-znijka-dlya-fizichnih-osib/Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.Декларацію можна подати в електронній формі, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби «Електронний кабінет»( у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи»).Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом: першого платежу - протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; другого платежу - до 1 листопада 2023 року; третього платежу - до 1 листопада 2024 року.У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений цим підрозділом строк одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені цим підрозділом державні гарантії та звільнення від відповідальності.Детальна інформація щодо одноразового декларування оприлюднюється на субсайті ДПС в тематичному банері «Одноразове добровільне декларування» розмішений за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya.Днями фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено практикум для платників щодо електронного звітування, функціонування електронних сервісів, декларування активів та доходів громадян.В ході спілкування присутнім розповіли про особливості подання звітності через Електронний кабінет, зокрема, декларації про майновий стан і доходи; порядок реєстрації касових апаратів та добровільного декларування громадянами своїх активів.Вкотре наголосили на безкоштовному програмному забезпеченні від ДПС для програмних РРО, зазначили об’єкти та ставки податкових платежів при декларуванні громадянами своїх доходів та активів. Запропоновано скористатись роз’яснювальними матеріалами, які постійно розміщуються на офіційному сайті ГУ ДПС у Львівській області, у мережі Фейсбук та Телеграм.