Державна податкова служба інформує



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 6 травня діє форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки, затверджена наказом Мінфіну України від 26.04.2022 № 124.Звертаємо увагу, що платники єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відс. доходу зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду. Граничний термін подання декларації за квітень припадає на 20 травня 2022 року.Нагадуємо, відповідно до п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу спеціальний режим оподаткування ЄП запроваджено тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.Громадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи (п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу).Декларацію необхідно подати не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду за три останні звітні податкові періоди та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації). Перевірка контролюючим органом здійснюється протягом 30 календарних днів після надходження такої декларації. У разі відсутності податкових зобов’язань платнику податку видається відповідна довідка.Довідка про сплату або відсутність податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору подається до органів митного контролю під час перетину кордону і є підставою для проведення митних процедур. Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі.Відповідно до п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, має право добровільно подати до контролюючого органу одноразову (спеціальну) добровільну декларацію в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.При цьому в декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. Відповідно до п. 15 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку. Контролюючий орган проводить камеральну перевірку протягом 60 календарних днів, що настають за днем подання йому відповідної декларації. Метою проведення камеральної перевірки декларації є виявлення арифметичних та логічних помилок.Незважаючи на воєнний стан, надходження до місцевих бюджетів Львівщини за 4 місяці цього року збільшилися на 20 відсотків. Так, впродовж січня-квітня п.р. надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали понад 7 млрд. грн. Ріст у порівнянні з таким періодом минулого року на 1,2 млрд. грн. або на 20,5 відсотків.По податку на доходи фізичних осіб надходження становлять 4,8 млрд. грн.. (це плюс 24 відсотки), єдиному податку надійшло 1,3 млрд. грн. (додатково 270 млн. грн. або плюс 26,5 відсотків. Надходження податку на нерухоме майно склали 195 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 36,9 млн. грн. або на 23,3 відсотки більше.Дякуємо платникам податків Львівщини!В Золочівській ДПІ проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо оподаткування доходів громадян та змін у податковому законодавстві. На запитання платників відповідав начальник інспекції Роман Денис.Під час періоду мобілізації, визначеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію», роботодавці – платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування – підприємці, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.Суб’єкт господарювання може завантажити програмне забезпечення «Програмний реєстратор розрахункових операцій» скориставшись вебпорталом Державної податкової служби України за посиланням: Головна>БАНЕР>Програмні РРО>Програмний реєстратор розрахункових операцій.За наявності підстав для відмови в реєстрації ПРРО фіскальний сервер формує повідомлення про відмову в такій реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови.Відмова у реєстрації ПРРО формується, якщо:автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу, а саме: незаповнення обов’язкових реквізитів, недійсність електронних підписів та/або печаток підписантів Заяви про реєстрацію ПРРО (ф. № 1-ПРРО, ідентифікатор - J/F1316604), непідтвердження права підписанта на подання Заяви тощо;ПРРО із зазначеними у Заяві назвою та локальним номером вже зареєстрований;щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві, СГ не повідомив про такий об’єкт оподаткування або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується СГ;СГ не включено до ЄДР юросіб, ФОП та громадських формувань;виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві, з даними щодо обліку та реєстрації СГ в контролюючих органах як платника податків.Відповідно до п. 69.1 п. 61 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, у випадку відсутності у платника податків можливості, зокрема своєчасно подати декларацію, платники звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим наданням декларації протягом 6-ти місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.Нагадуємо, обов’язковому декларуванню підлягають:- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався;- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);- доходи у вигляді спадку від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунків від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;- доходи від продажу інвестиційних активів; іноземні доходи тощо.Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді.Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 року та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених Податковим кодексом. Детальніше з інформаційними матеріалами щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування активів, громадяни можуть ознайомитися у банері «Одноразове добровільне декларування» за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/.