

Для скасування штрафних санкцій і пені сплатіть податковий борг до 10 червня



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що можливість скасування платнику податків штрафних санкцій та пені, які мають застосовуватися при виникненні податкового боргу, передбачена змінами, внесеними Законом України від 04.12.2020 № 1072-ІХ. А саме, у разі погашення у повному обсязі грошовими коштами платниками податків протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом №1072 суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов'язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.

Для того, щоб скористатися такою можливістю, платнику необхідно:

- написати до контролюючого органу заяву;

- сплатити до 10 червня 2021 року основну суму податкового боргу;

- не допускати виникнення нових податкових боргів з поточних зобов’язань.

За умови виконання платником перелічених умов, штрафні санкції та пеня, що залишилися несплаченими, будуть скасовані в порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу.

Звертаємо увагу, що дана норма розповсюджується на всіх платників податків, крім:

- великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним п. п. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу;

- осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

- осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

- банків, на які поширюються норми Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”;

- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

- осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.





Платниками Львівщини сплачено понад 1 млрд. грн. рентної плати



Впродовж січня – травня 2021 року до державного бюджету надійшло 924,8 млн. грн. рентної плати, що у порівняні аналогічним періодом минулого року більше на 460,6 млн. грн.., або на 85,4 відсотка. Найбільшу частку у надходженнях до державної казни, а саме 95,8 відс., складає рентна плата за користування надрами. За п`ять місяців п.р. її надходження скали 886,4 млн. гривень.

До місцевих бюджетів за січень-травень поточного року надійшло 100,0 млн. грн. рентної плати, що на 34,5 млн. грн., або на 52,7 відсотка більше ніж торік.





До уваги платників єдиного податку першої групи!

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що Законом України від 04.12.2020 № 1072-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу та інших законів України, згідно яких для підприємців - платників єдиного податку першої групи були передбачені пільги, зокрема, звільнення від сплати єдиного податку і єдиного внеску до травня 2021 року включно. А саме:

- від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року (крім випадків порушення умов застосування першої групи платників єдиного податку);

- від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за періоди з 01 грудня 2020 року по 31 травня 2021 року за себе.

Отже, єдиний податок такі підприємці сплачуватимуть у червні 2021 року, а єдиний внесок – у липні 2021 року.







Платники Золочівщини сплатили до зведеного бюджету майже 212 мільйонів гривень



Впродовж січня – травня 2021 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Золочівській ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 211,9 млн.грн. податків та зборів. При цьому державний бюджет отримав 43,8 млн грн, до місцевих скарбниць мобілізовано 168,1 млн гривень.

Левову частку в надходженнях до зведеного бюджету складають: податок на доходи фізичних осіб – 111,9 млн грн, податок на додану вартість – 35,9 млн грн, єдиний податок – 16,3 млн грн, податок на прибуток – 13,3 млн грн. та плата за землю -12,5 млн гривень.

Надходження єдиного внеску за п’ять місяців поточного року склали 101,6 млн гривень.

Найбільшими платниками податків Золочівщини є: ТОВ «Коудайс Україна» -8,9 млн грн, ТзОВ «Золочів ТХ» - 8,6 млн грн, ПП «Галкомсервіс» - 5,1 млн грн, ТзОВ «Д-Мікс» - 4,9 млн грн, ПП «Віта Агро» - 3,6 млн грн, ТзОВ «Альтеко-Захід» - 3,3 млн грн, ТДВ «Золочівський радіозавод» - 1,5 млн грн та ТзОВ «Золочівагробуд» - 1,4 млн гривень.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області

