Нова форма звітності для підприємців - платників єдиного податку

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що підприємці – платники єдиного податку 3 групи звітуватимуть за І квартал 2021 року за новою формою декларації платника єдиного податку, затвердженою наказом МФУ від 19.06.2015№578. Граничний строк подання - 11.05.2021 року.

Суб’єкти господарювання, які мають найманих працівників до 11 травня повинні подати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за оновленою формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 15.12.2020 року № 773.



Код УКТ ЗЕД підакцизного товару - обов'язковий реквізит фіскального чеку



Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та/або через програмні РРО (далі – ПРРО) для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості.



Підакцизні товари (продукція) - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД на які Податковим кодексом встановлено ставки акцизного податку.



У разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмних РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості до суб’єктів господарювання, за рішенням контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 7 ст. 17 Закону №265 (у редакції Закону № 128)).



Без пені та штрафів — основну суму боргу необхідно сплатити до 10 червня



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом України від 04.12.2020 № 1072 -IX внесено зміни до Податкового кодексу (підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення», п.23 ), якими передбачено прощення платнику податків штрафних санкцій та пені, що мають застосовуватися при виникненні податкового боргу. Для того, щоб скористатися такою можливістю, платнику необхідно:

- написати до контролюючого органу заяву;

- сплатити до 10 червня 2021 року основну суму податкового боргу;

- не допускати виникнення нових податкових боргів з поточних зобов’язань.

За умови виконання платником перелічених умов, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими, будуть скасовані у порядку визначеному для списання безнадійного податкового боргу.

Дана норма Податкового кодесу (підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення», п.23 ) розповсюджується на всіх платників податків, крім:

- великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 ПКУ;

- осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

- осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

- банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

- осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Подати до податкової служби заяву платник податків може скориставшись послугами Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua).



Змінено форми податкової звітності, що подається податковими агентами



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 01 квітня СГД, які мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов'язані подавати щоквартально податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) (далі – Розрахунок), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Форма та порядок заповнення затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу від 15.12.2020 р. № 773).

При цьому, у разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку (п.п. «б» п. 176.2. ст.17 Кодексу).

Серед інших змін запроваджено новий реквізит «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад». При заповненні зазначеного реквізиту слід керуватись наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 (в редакції наказу від 12.01.2021 № 3), яким затверджено «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад».

Відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку, зазначений реквізит заповнюється в рядку 032 Розрахунку, де зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ.

Водночас заповнення коду Кодифікатора також передбачено в додатку 4ДФ до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – Додаток 4ДФ), а саме в рядку 032.

Отже у разі, якщо юридична особа виступає у якості податкового агента за відокремлений підрозділ не уповноважений сплачувати податок, така юридична особа стає на облік як платник податку за неосновним місцем обліку та заповнює окремий Розрахунок за такий підрозділ із зазначенням коду Кодифікатора, який відповідає місцезнаходженню такого підрозділу.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області