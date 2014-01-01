Платники Буського управління сплатили до Зведеного бюджету понад 1 млрд гривень
Впродовж
січня – листопада 2018 року суб’єкти
господарювання, які перебувають на
обліку в Буському управлінні ГУ
ДФС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 1046,1млн грн
податків та зборів, з них на Золочівщині –
329,3 млн грн, Бродівщині – 308,1
млн грн, Бущині – 234,5 млн грн та Перемишлянщині – 174,2 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 31,3
%, або на 249,7 млн грн. При цьому державний бюджет отримав 404,8 млн грн,
до місцевих скарбниць
мобілізовано 641,3 млн гривень.
Найбільшу питому вагу в надходженнях до зведеного бюджету складають: податок на доходи фізичних осіб – 594,1 млн грн, податок на додану вартість – 119,5 млн грн, єдиний податок – 95,4 млн грн, податок на прибуток – 76,9 млн грн, плата за землю – 58,7 млн грн та військовий збір – 40,4 млн гривень.
Надходження податкових платежів до зведеного бюджету у листопаді поточного року склали 117,7 млн грн та перевищили минулорічні на 26,3%, або на 24,5 млн гривень.
Cектор організаційного забезпечення
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