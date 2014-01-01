12 грудня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Платники Буського управління сплатили до Зведеного бюджету понад 1 млрд гривень

nus.in.ua, 11 грудня 2018, 16:32
0
4
Роздрукувати
Платники Буського управління сплатили до Зведеного бюджету понад 1 млрд гривень

      Впродовж січня –  листопада 2018 року суб’єкти господарювання, які перебувають на  обліку в  Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 1046,1млн грн податків та зборів, з них на Золочівщині –  329,3  млн грн, Бродівщині – 308,1 млн грн, Бущині – 234,5 млн грн та Перемишлянщині – 174,2 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом  минулого року надходження збільшились на 31,3 %, або на  249,7 млн грн.  При цьому державний бюджет отримав 404,8  млн грн,  до місцевих скарбниць  мобілізовано 641,3 млн гривень.
      Найбільшу питому вагу в надходженнях до зведеного бюджету складають: податок на доходи фізичних осіб – 594,1 млн грн, податок на додану вартість – 119,5 млн грн,   єдиний податок – 95,4 млн грн, податок на прибуток – 76,9 млн грн,  плата за землю –  58,7 млн грн  та військовий збір –  40,4 млн гривень.
     Надходження податкових платежів до зведеного бюджету  у листопаді поточного року  склали 117,7 млн грн та перевищили минулорічні  на  26,3%, або на 24,5 млн гривень.
 
                                                                       Cектор організаційного забезпечення

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Про підсумки роботи Буської ОДПІ за I квартал 2018 року

Про підсумки роботи Буської ОДПІ за I квартал 2018 року70

Платники Буської ОДПІ перерахували до бюджету понад 897 млн.грн.

Платники Буської ОДПІ перерахували до бюджету понад 897 млн.грн.102

Платники Золочівщини та Перемишлянщини сплатили до Зведеного бюджет ...

Платники Золочівщини та Перемишлянщини сплатили до Зведеного бюджет ...240

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.