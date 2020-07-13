Списати борг з єдиного внеску ФОП можна тільки до 31 серпня

Буське управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що фізичні особи - підприємці (крім підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування) та особи, що провадять незалежну професійну діяльність, які не отримували за період з 01.01.2017 по 03.06.2020 р. доходів, мають право на списання суми недоїмки з єдиного соціального внеску, а також штрафів та пені, нараховані на ці суми недоїмки.

Списання заборгованості з ЄСВ передбачене Законом України від 13.05.2020 р. № 592-IX та діє з 03.06.2020 року.

Для цього ФОП (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) впродовж 90 календарних днів з дня набрання чинності ЗУ №592 (тобто до 31.08.2020 року) необхідно:

1. подати державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності; Особам, які провадять незалежну професійну діяльність слід подати до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску якщо вона не була подана раніше;

2. подати до податкового органу за місцем реєстрації – звітність з єдиного внеску за період з 01.01.2017 р. до 03.06.2020 р., якщо вона не була подана раніше;

3. подати Заяву на списання суми боргу з єдиного соціального внеску в довільній формі до податкового органу за своїм місцем реєстрації.

Після того, як буде підтверджено вчинення вищевказаних дій, тобто отримання відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску, та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звітності і отримання заяви на списання заборгованості податковий орган проводить камеральну перевірку згідно чинного законодавства та у разі відсутності отриманих доходів за період з 01.01.2017 по 03.06.2020 р. приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову.

Рішення про відмову у списанні суми недоїмки, штрафних санкцій і пені приймається за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом №592;

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті.

Звертаємо увагу, якщо ж суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті, тоді податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Вимогу про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважатимуть відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені. Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені не підлягають поверненню.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області