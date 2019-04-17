Платники Буського управління сплатили до зведеного бюджету понад 430 мільйонів гривень

Впродовж січня – квітня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 430,6 млн. грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 134,6 млн. грн., Бродівщині – 134,0 млн. грн., Бущині – 85,9 млн. грн. та Перемишлянщині – 76,1 млн. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 4 млн. грн. При цьому державний бюджет отримав 167,3 млн. грн., до місцевих скарбниць мобілізовано 263,3 млн. гривень.

Найбільшу питому вагу в надходженнях до зведеного бюджету складають: податок на доходи фізичних осіб – 216,1 млн. грн., податок на додану вартість – 60,9 млн. грн., єдиний податок – 41,4 млн. грн., плата за землю – 21,6 млн. грн., податок на прибуток підприємств – 20,4 млн. грн. та військовий збір –14,6 млн. гривень.

Надходження податкових платежів до Зведеного бюджету України у квітні поточного року склали 94,5 млн. гривень.





Понад 20 мільйонів гривень податку на прибуток надійшло до державного бюджету



Впродовж січня - квітня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 20403,9 тис.грн. податку на прибуток, з них на Золочівщині – 6749,5 тис. грн., Бущині – 5796,0 тис. грн., Бродівщині – 3621,0 тис.грн. та Перемишлянщині – 4237,4 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року поступлення збільшились на 39,2 %, або на 5748,6 тис. гривень.

У квітні поточного року до державної казни надійшло 651,3 тис.грн. податку.



Нагадуємо, що 12 травня граничний термін подання :

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства та фінансової звітності за І квартал 2020 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку частки чистого прибутку(доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами, та їх об`єднаннями, за І квартал поточного року.





Надходження податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів зросли на 9,6 мільйона гривень



Протягом чотирьох місяців 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 184552,4 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, з них: на Бродівщині – 63283,7 тис. грн., Золочівщині – 56603,9тис. грн, Бущині – 33174,8тис. грн. та Перемишлянщині – 31490,0тис. грн. Проти того ж періоду минулого року надходження збільшились на 5,5 %, або на 9553,8 тис. гривень.

Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевої казни, в структурі надходжень займає 70 відсотків від загальної суми інших податкових платежів.

Надходження у квітні поточного року склали 46061,0 тис. гривень.

Податкова служба звертає увагу роботодавців на дотримання вимог трудового законодавства: офіційне оформлення співробітників, своєчасну виплату заробітної плати та недопущення її виплати в «конвертах».





Майже 3 мільйони гривень податку на нерухомість надійшло до місцевої казни



З початку 2020 року платники Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 2749,0 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них: на Золочівщині – 1141,5 тис. грн., Бущині – 634,1 тис. грн., Бродівщини – 517,3 тис. грн. та Перемишлянщині – 456,1тис. грн. Проти того ж періоду минулого року надходження збільшились на 12,6 %, або на 306,9 тис. гривень.

Понад 84 %, або 2333,8 тис. грн. податку на нерухомість сплачено суб’єктами господарювання – юридичними особами, від фізичних осіб - громадян надійшло 415,3 тис. гривень.



Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України від 30.03.2020 року № 540-IX строк сплати податку на нерухомість за податковий період – квітень 2020 року відстрочено до 30 червня поточного року без застосування штрафу та пені.





Страхувальниками Буського управління перераховано понад 213 мільйонів гривень єдиного внеску



За чотири місяці 2020 року платниками Буського управління ГУ ДПС у Львівській області сплачено 213,7 млн. грн. єдиного внеску, з них: на Бродівщині – 70,0 млн. грн., Золочівщині – 69,2 млн. грн., Бущині – 45,4 млн.грн. та Перемишлянщині – 29,1 млн. гривень. Надходження квітня п.р. склали 53,3 млн. гривень.

Нагадуємо, що у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, тимчасово, у періоди з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 2020 року:

- не застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується внесок (авансових платежів), несвоєчасне подання звітності до контролюючих органів;

- не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди, підлягає списанню.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області