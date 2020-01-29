ОДПІ
14:21, 15 червня 2020
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В Центрах обслуговування платників Буського управління надано понад 5 тисяч адміністративних послуг

В Центрах обслуговування платників Буського управління надано понад 5 тисяч адміністративних послуг
Gazeta
Фото: НУС
Впродовж п`яти місяців 2020 року фахівцями Центрів обслуговування платників Буського управління ГУ ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 5034 адміністративні послуги, з них 313 в електронній формі.
Зокрема, видано 3172 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 1167 карток з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.
Також зареєстровано 464 книги обліку розрахункових операцій, 190 реєстраторів розрахункових операцій та 37 розрахункових книжок.
Нагадуємо, з переліком безоплатних адміністративних послуг, які надаються податковою службою можна ознайомитись в державних податкових інспекціях Буського управління, або на субсайті територіальних органів ДПС у Львівській області в банері «Центри обслуговування платників».
ДПС рекомендує платникам використовувати електронні сервіси, зокрема Електронний кабінет.
Через відкриту частину Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) можна скористатись інформацією, яка є загальнодоступною, а саме: податковим календарем, інформацією з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку, платників ПДВ та інших реєстрів, завантажити бланки податкової звітності, тощо.
Перелік документів, необхідних для отримання електронних довірчих послуг, наведено у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» офіційного інформаційного ресурсу КН ЕДП ІДД ДПС (www.acskidd.gov.ua/Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»), у підрозділі «Підготовка документів та реєстрація».

Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
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