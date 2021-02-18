Актуальні питання оподаткування обговорили в Золочівській ДПІ

Нещодавно в Золочівській ДПІ, з дотриманням карантинних вимог, відбулась зустріч начальника інспекції Романа Дениса з платниками податків району, за участі фахівців структурних підрозділів податкового адміністрування юридичних та фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області, щодо забезпечення своєчасності сплати податків платежів, а також змін та новацій у податковому законодавстві.

На початку заходу посадовець зазначив, що податкова служба завжди відкрита до конструктивного діалогу з бізнесом та створює сприятливі умови для роботи сумлінних платників. В умовах сьогодення на перший план виступають електронні послуги, за допомогою яких можна швидко отримати будь-яку податкову інформацію, мінімізувати ризики недотримання платниками податкового законодавства. Також в ДПС значну увагу приділяють аналітичній роботі, застосовують ризикоорієнтований підхід у роботі з платниками, що дозволяє зосередити увагу на ризикових платниках та забезпечувати належний процес реагування на податкові порушення.

Учасники зустрічі обговорили питання застосування окремих норм податкового законодавства, адміністрування податку на додану вартість, єдиного внеску, кампанії декларування. Наголошено на оновленій звітності з ПДВ та податкового розрахунку 1ДФ (об’єднана звітність з ПДФО, військового збору та єдиного внеску), дотриманні вимог трудового законодавства.

На завершення заходу присутні отримали відповіді на задані запитання.



Закон 1072-ІХ: cписання штрафних санкцій і пені



Законодавець передбачив декілька механізмів врегулювання податкового боргу згідно Закону України №1072 –IX від 04.12.2020, яким доповнено Податковий кодекс новими пунктами. Одним із таких механізмів є відстрочення податкового боргу платників податків-фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Умови відстрочення податкового боргу такі: надається платникам податків – фізичним особам, які станом на 1 грудня 2020 року мали загальний розмір податкового боргу (у тому числі штрафні санкції та пеня) у сумі, що не перевищує 6800 гривень в цілому. Така сума боргу може бути відстрочена до 29.12.2021. Відстрочення потребує обов’язкового подання заяви до контролюючого органу за місцем обліку платника податків – фізичної особи. Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.

У разі погашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше визначеного строку (до 29.12.2021) штрафні санкції і пеня передбачені ПКУ, не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) коригуються до нульових показників.

У разі ж непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання граничного строку, а також у разі її погашення після 29.12.2021, штрафні санкції і пеня нараховуються у загальному порядку.













InfoTAX доповнено новими сервісами



Державна податкова служба України продовжує створювати зручні сервіси у месенджерах Telegram та Viber. Так, для користувачів InfoTAX стали доступними нові сервіси автоматизованого моніторингу відповідності податкової накладної/розрахунку коригування оцінки ступеня ризиків.

У підрежимі «аналітика» режиму «накладні» розміщено:

- показники D і P для безумовної реєстрації податкової накладної;

- показники позитивної податкової історії – ППІ;

- критерії ризиковості платника податку.

InfoTAX – це зручно, швидко та доступно.

Нагадуємо, що за допомогою InfoTAX можна отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, виникнення податкового боргу, строки подання звітності та сплати податків, інформацію СЕА ПДВ тощо.



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Понад два мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб сплачено платниками Львівщини



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-лютого 2021 року до бюджетів Львівської області надійшло податку з доходів фізичних осіб в сумі понад 2 364 млн. гривень. Це на 108,0 відс., або на 175,8 млн. грн.. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Надходження ПДФО у лютому п.р. склали 1 324,0 млн грн, що на 125,5 млн грн більше ніж торік.





Ви запитували – ми відповідаємо



В Золочівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо декларування доходів громадян та новацій у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій. На запитання платників відповідав начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.



Чи можна отримати податкову знижку за навчання на військовій кафедрі ?



Платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчального закладу і є здобувачем професійної військової освіти, має право на податкову знижку, тобто на зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат, понесених ним на користь закладу освіти за навчання на військовій кафедрі.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум платнику необхідно відобразити у річній податковій декларації та подати не пізніше 31 грудня 2021 року.

Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу України.



Як оподатковується дохід від продажу фізичною особою нерухомого майна, отриманого у подарунок, що перебуває у власності менше трьох років?



Продаж резидентами та нерезидентами успадкованого (отриманого в подарунок) об’єкта нерухомості підлягає оподаткуванню згідно з положеннями ст. 172 Податкового кодексу.

Дохід від продажу фізичною особою нерухомого майна, отриманого у подарунок, що перебуває у власності менше трьох років, підлягає оподаткуванню на загальних підставах за ставками 5 відс. при отриманні доходу резидентом та 18 відс. при отриманні доходу нерезидентом, а також військовим збором за ставкою 1,5 відс.



Як в програмному РРО переглянути інформацію за день щодо фіскальних номерів?



В програмному реєстраторі розрахункових операцій за допомогою програмних рішень «ПРРО Каса» та «пРРОсто», які надаються податковою службою на безоплатній основі, створені журнали змін де можна переглянути всі сформовані розрахункові документи та звіти. Перегляд Z-звітів можливо здійснити тільки після закриття зміни.



Чи може платник застосовувати програмний РРО поряд із класичним касовим апаратом?



Законодавчо не встановлено обмежень щодо використання суб’єктом господарювання наряду з апаратним реєстратором розрахункових операцій програмного РРО.

У разі, якщо суб’єкт господарювання приймає рішення використовувати ПРРО замість апаратного РРО, реєстрацію апаратного РРО необхідно скасувати.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області