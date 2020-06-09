З 1 січня 2021 року стартувала кампанія декларування доходів громадян

З початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних впродовж 2020 року. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2021 року громадяни та самозайняті особи, котрі отримали доходи, з яких торік не сплачено податок на доходи фізичних осіб. Для фізичних осіб – підприємців, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, граничний термін подання декларації до 10.02.2021 року.

Звертаємо увагу, що згідно вимог Податкового кодексу обов’язковому декларуванню підлягають:

- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

- спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

- додаткове благо, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;

- доходи від продажу інвестиційних активів;

- іноземні доходи.

В зазначених випадках громадяни, зобов’язані подавати податкові декларації про майновий стан і доходи.

Однак є випадки, коли особи можуть подати декларацію добровільно для отримання податкової знижки. При добровільній подачі декларації податки не сплачуються до бюджету, а повертаються платникам з надмірно сплаченого податку на доходи фізичних із заробітної плати в минулому податковому році.

Положеннями статті 166 Податкового кодексу визначено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, зокрема якщо громадяни сплачували протягом року:

- за навчання закладам освіти за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення;

- проценти за іпотечним житловим кредитом;

- суму страхових внесків, премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський депозитний рахунок, на пенсійні вклади за себе або членів своєї сім’ї;

- оплату вартості державних послуг, пов’язаних з всиновленням дитини;

- переобладнання транспортного засобу;

- допоміжні репродуктивні технології.



Правом на податкову знижку громадяни можуть скористатися упродовж усього 2021 року.



Отже, громадянам, які отримували у 2020 році доходи, з яких не сплачено податків, варто вже зараз спланувати своєчасне подання декларації про доходи. Враховуючи карантинні обмеження, в податковій службі рекомендують декларацію про доходи подавати в електронному вигляді через Електронний кабінет платника, попередньо отримавши кваліфікований електронний підпис.









Закон 1072: відстрочення податкового боргу до 6800 гривень для платників податків – фізичних осіб



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 10 грудня 2020 року набрав чинності Закон України від 04.12.2020 № 1072-IX про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків, яким передбачено відстрочення податкового боргу платникам податків – фізичним особам, у тому числі самозайнятим особам, що станом на 1 грудня 2020 року мали загальний розмір податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та проценти за користування розстроченням/ відстроченням) у сумі, що не перевищує 6 800 гривень.

Для того, щоб скористатись цією нормою, платнику необхідно звернутись з відповідною заявою довільної форми до контролюючого органу, де обліковується такий податковий борг. Зазначену заяву платник може подати як у паперовому вигляді (особисто звернувшись до контролюючого органу або надіславши листа), так і в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету.

Відстрочення такого податкового боргу буде здійснюватись без укладання окремого договору із платником податків.

Звертаємо увагу, що відстрочення надається без нарахування процентів за користування відстроченням.

У разі погашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше визначеного строку (29 грудня 2021 року) штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються.

Якщо платник податків достроково сплатив відстрочений до 29 грудня 2021 року податковий борг то він повідомляє контролюючий орган про таку дострокову сплату шляхом надсилання листа у довільній формі. Разом із тим, у випадку непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання визначеного строку, а також у разі її погашення після 29 грудня 2021 року штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, будуть нараховуватися у загальному порядку згідно з вимогами Податкового кодексу.





РРО для підприємців: граничний обсяг доходу з 01.01.2021 року



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 01 січня 2021 року до 01 січня 2022 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються ФОП — платниками єдиного податку ІІ-ІV, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:



- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;



- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;



- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.



У разі перевищення ФОП — платником єдиного податку ІІ-ІV груп обсягу доходу, який складає 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, застосування РРО та/або програмного РРО для нього є обов’язковим.



Застосування РРО та/або програмного РРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.



Доходом платника єдиного податку для ФОП є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. До доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.



Пунктом 296.1 ст. 296 ПКУ визначено, що підприємці — платники єдиного податку І і ІІ груп та платники єдиного податку ІІІ групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. ФОП — платники єдиного податку ІІІ групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат.



Отже, ФОП — платники єдиного податку ІІ-ІV груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, з метою визначення необхідності застосування РРО та/або програмного РРО повинні самостійно визначити перевищення обсягу доходу понад 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року. При цьому враховується обсяг доходу за поточний звітний податковий рік. Обсяг доходу з метою застосування критерію (понад 220 розмірів мінімальної заробітної плати) визначається з урахуванням всіх доходів, які відповідно до ст. 292 ПКУ включаються до складу доходу ФОП — платника єдиного податку.





Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області