Декларування, РРО: відповіді податківців на запитання платників

Чи потрібно застосовувати касовий апарат на всіх господарських одиницях підприємцю – платнику єдиного податку, який здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів лише в одній із господарських одиниць, а на інших - супутні товари?



Якщо підприємець – платник єдиного податку здійснює роздрібну торгівлю технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному лише в одній із господарських одиниць, то така особа зобов’язана проводити розрахункові операції за однаковим порядком на усіх структурних підрозділах, зокрема, застосовувати РРО або ПРРО, або РК та КОРО на всіх інших господарських одиницях незалежно від асортименту товарів, оскільки законодавством передбачені вимоги до платника податків – суб’єкта господарювання, а не до його структурних підрозділів.



Яка послідовність дій має бути здійснена платником для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій?



Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу.

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316602), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Мінфіну України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу від 01.06.2020 № 261).



Чи потрібно фізичній особі декларувати дохід від продажу у минулому році легкового автомобіля?



Якщо фізична особа отримала дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, то такий дохід відповідно до п. 173.2 ст. 173 Податкового кодексу не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, тобто у фізичної особи не виникає обов’язку щодо сплати податку. Подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у такому випадку не потрібно.



Який порядок декларування спадщини, отриманої від прабабусі ?



Податковим кодексом України визначено, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька. За нормами законодавства прабабуся не є членом сім’ї другого ступеня споріднення, отже в цьому випадку дохід, отриманий від дарування нерухомого майна, підлягає оподаткуванню. Податковим кодексом визначено, що обов’язок платника податків щодо подання декларації вважається виконаним за умови нотаріального посвідчення договорів дарування, за якими був сплачений податок. Якщо під час нотаріального посвідчення договору дарування податок не був сплачений, платник податків повинен подати декларацію, в якій зазначити суму доходу та визначити податок у розмірі 5 % та військовий збір в розмірі 1,5 відс. Декларація подається громадянами до 1 травня 2021 року, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір необхідно сплатити до 1 серпня 2021 року.



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Про надходження податків до місцевих бюджетів Львівщини



Місцеві бюджети Львівщини за січень 2021 року поповнилися на 1,16 млрд. грн., що на 7,2 відсотка або 80 млн. грн. більше, ніж за січень минулого року. Пре це проінформував начальник ГУ ДПС у Львівській області Ігор Комендат.

По податку на доходи фізичних осіб надходження склали 0,7 млрд. грн., приріст у порівнянні з минулим роком становить 56 млн.грн.

Поступлення по податку на нерухоме майно зросли на 10 відсотків і склали 50 млн. гривень.

Платники єдиного податку у січні сплатили 240 млн. грн., що на 4,7 млн. більше у порівнянні з минулим роком.





Питання електронної звітності , декларування доходів громадян роз’яснили податківці



Нещодавно фахівцями Золочівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області проведено практикум з актуальних питань подання річної звітності суб’єктами господарювання та новацій законодавства.

В ході заходу платникам надано роз’яснення щодо порядку визначення зобов’язань та заповнення декларацій з плати за землю, з податку на нерухомість , звітності неприбуткових установ. Наголошено, що граничний термін подання декларацій із майнових податків – 22 лютого 2021 року, для неприбуткових – 01 березня п.р. Щодо «нульової» звітності, то її можна не подавати, якщо СГД не здійснювали діяльність протягом звітного періоду, і відсутні будь які показники. Запропоновано скористатись Електронним кабінетом щодо подання звітності, зазначено порядок отримання електронного цифрового підпису.

Також проінформовано про оновлену форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджену наказом Мінфіну від 15.12.2020 № 773. Відповідно, щомісячні звіти по єдиному внеску (Додаток 4) за січень, лютий та березень 2021 року за старою формою подавати не потрібно. Розрахунок подаватиметься за I квартал п.р., який містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу).

Повідомлено про зміни у застосуванні касових апаратів, зокрема, з 01 січня п.р. до 01 січня 2022 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються підприємцями - платниками єдиного податку ІІ-ІV, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 320 000 грн., незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Крім цього, довели присутнім основні аспекти кампанії декларування доходів громадян, зокрема, декларування доходів від репетиторства, від продажу сільгосппродукції та надання послуг сільськогосподарською технікою.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області