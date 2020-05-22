Ви запитували – ми відповідаємо

В Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо щодо нововведень у податковому законодавстві. На запитання платників відповідала заступник начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб Лариса Якимів.







Чи збільшується фінансовий результат до оподаткування на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами?



Законом України від 16.01.2020 № 466- IX внесено зміни до п.п. 140.4.11 ст. 140 Податкового кодексу, яка визначає податкову різницю на суму штрафів, що накладаються на платника податку на прибуток контролюючими органами (норма набула чинності 23 травня 2020 року).

Так, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується:

- на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на користь осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ, а також на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства.



Починаючи з 23 травня 2020 року фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення платником вимог законодавства. Таке збільшення фінансового результату до оподаткування платники можуть відобразити у рядку 3.1.11 додатка РІ до Декларації.





З якого періоду експорт сої оподатковуюється за нульовою ставкою ПДВ?



З 23 травня 2020 року операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД) та насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД) оподатковуються за нульовою ставкою, що дає експортерам право на відшкодування ПДВ.

Зазначена норма передбачена Законом України від 16.01.2020 № 466- IX, яким виключено п. 63 з підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, згідно якого тимчасово звільнялися від оподаткування ПДВ операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту соєвих бобів та насіння свиріпи або ріпаку (норма набула чинності з 23.05.2020 року).





Коли слід подавати повідомлення про об’єкти оподаткування. Чи передбачено штраф за неподання повідомлення за формою №20-ОПП?



Форма 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» є одним з ключових елементів при визначенні реальності діяльності суб’єкта господарювання, адже, подаючи таку форму суб’єкт господарювання інформує про наявність у нього основних засобів (офісних, складських та інших приміщень, обладнання, транспорту, земельних ділянок) тощо.

Подача повідомлення за формою 20-ОПП передбачена ст. 63.3 Податкового кодексу України, якою встановлено обов’язок платників податків стати на облік в органах державної податкової служби, а також обов’язок повідомляти податкові органи про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням.

Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається упродовж 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Повідомлення за формою №20-ОПП мають подавати всі платники податків - як юридичні, так і фізичні особи - підприємці в разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування.

Нагадаємо, об'єктами оподаткування або об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Однак, такі об’єкти повинні визначатися для кожного податку окремо, виходячи з норм відповідних розділів Податкового кодексу.

Тобто, у 20-ОПП зазначають усі приміщення, якими користується суб’єкт господарювання та має у своєму розпорядженні, усі види транспорту, заправки, скважини, сховища, земельні ділянки та інше. Включаючи також об’єкти, які здаються в оренду та орендується у інших осіб.



Оскільки з 23 травня штраф суттєво збільшився. Згідно зі змінами, внесеними Законом України № 466-IX , неподання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП, – тягне за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 1020 гривень.

У разі не усунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 680 грн, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 2040 гривень.





Буське управління: задекларовано понад 71 млн. гривень доходів



У Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області станом на 1 липня 2020 року до державних податкових інспекцій подано 964 річних податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік. Громадяни відзвітувалися про 71852,4 тис. грн. доходів, отриманих торік.Зокрема, на Золочівщині подано 328 декларацій на суму 37848,8 тис.грн.;

на Бродівщині – 271 декларацію на суму 12282,7тис.грн., Бущині – 231 декларацію на суму 10495,8 тис.грн. та Перемишлянщині – 134 на суму 11225,1 тис.гривень.



За результатами проведених підрахунків до місцевих бюджетів підлягає сплаті 2239,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, до державного – 612,6 тис.грн. військового збору.

До Центрів обслуговування платників Буського управління звернулося 539 громадян, які подали документи з метою отримання права на податкову знижку. За результатами декларування поверненню підлягає 1378,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. В основному до складу витрат громадяни відносили витрати на власне навчання або навчання членів сім’ї.

,,Сплачені податки з отриманих доходів – це можливість своєчасного фінансування державних програм соціального спрямування. Тому кожен, хто чесно декларує доходи, робить свій вагомий особистий у безпеку, розвиток країни і добробут суспільства», - зазначив начальник Буського управління Анатолій Сисюк.



Нагадуємо, що задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.

Скористатися правом на податкову знижку можна до кінця поточного року.

Використовуйте можливості дистанційного зв’язку з податковою службою та користуйтесь електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом (https://cabinet.tax.gov.ua).



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області



