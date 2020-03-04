ОДПІ
Буське управління: з початку року громадянами задекларовано понад 28 мільйонів гривень доходів
У Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області підбито перші підсумки кампанії декларування – 2020. Так, за січень – березень п.р. задекларували доходи 552 громадянина на суму 28453,3 тис. гривень. Зокрема, на Золочівщині подано 183 декларації на суму 14445,0 тис. грн., на Бродівщині – 150 на суму 1960,0 тис. грн., Бущині – 144 (6125,9 тис. грн.) та Перемишлянщині – 75 (5922,4 тис. гривень).
За результатами проведених підрахунків до місцевих бюджетів підлягає сплаті 576,0 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, до державного – 174,1 тис. грн. військового збору.
Також до Центрів обслуговування платників Буського управління звернулося 450 громадян, які подали документи з метою отримання права на податкову знижку. За результатами декларування поверненню підлягає 950,7 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб. В основному до складу витрат громадяни відносили витрати на власне навчання або навчання членів сім’ї.
Нагадуємо, у зв’язку із введенням карантину деклараційна кампанія триватиме до 1 липня, а задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.
Скористатися правом на податкову знижку можна до кінця поточного року.
Використовуйте можливості дистанційного зв’язку з податковою службою та користуйтесь електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом (https://cabinet.tax.gov.ua).
Страхувальниками Буського управління перераховано понад 160 млн. гривень єдиного внеску
За перший квартал 2020 року платниками Буського управління ГУ ДПС у Львівській області сплачено 160,4 млн. грн. єдиного внеску, з них на Бродівщині – 53,2 млн. грн., Золочівщині – 50,7 млн. грн., Бущині – 34,8 млн. грн. та Перемишлянщині – 21,7 млн. гривень. Надходження березня п.р. склали 56,1 млн. гривень.
Звертаємо увагу, що звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску фізичні особи – підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства в частині сум, що підлягають сплаті ними за періоди з 1 до 31 березня та з 1 квітня до 30 квітня 2020 року «за себе».
Вказані зміни передбачені Законом України від 17.03.2020 № 533-IX щодо підтримки платників на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19.
До державної казни надійшло майже 133 млн. гривень
З початку 2020 року суб’єкти господарювання Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 132811,4 тис. грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 40110,2 тис. грн., Золочівщині – 39545,6 тис. грн., Бущині – 27808,1 тис. грн. та Перемишлянщині – 25347,5 тис. грн. Проти минулого року надходження збільшились на 6,6 відс., або на 8173,1 тис. гривень.
Левову частку в надходженнях склали: податок на додану вартість – 46772,9 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 46163,6 тис. грн. та податок на прибуток – 19752,6 тис. гривень.
Надходження податкових платежів у березні 2020 року склали 47667,3 тис. грн., що на 678,5 тис. грн. більше, ніж торік.
Понад 203 мільйони гривень сплачено до місцевих бюджетів
Впродовж січня – березня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, перерахували до місцевих бюджетів 203340,1 тис. грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 65109,4 тис. грн., Золочівщині – 63921,9 тис. грн., Бущині – 39928,6 тис. грн. та Перемишлянщині – 34380,2 тис. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 9,6 відс., або на 17746,0 тис. гривень.
Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 138491,0 тис. грн., єдиний податок – 32823,8 тис. грн. та плата за землю – 19296,2 тис. гривень.
Надходження податкових платежів у березні 2020 року склали 61357,0 тис. гривень.
Платниками Буського управління сплачено майже 3 мільйони гривень акцизного податку
Протягом трьох місяців 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 2834,1 тис. грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з них на Бродівщині – 935,0 тис. грн., Золочівщині –709,0 тис. грн, Бущині – 613,3 тис. грн. та Перемишлянщині – 576,8 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 5,2 відс., або на 374,1 тис. гривень.
Надходження акцизного податку у березні поточного року склали 832,8 тис.гривень.
Нагадаємо, що згідно норм п.п.16 п.1 ст.64 розділу ІІІ Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Податковим кодексом визначено ставку цього податку в розмірі 5 відсотків з кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.
Сплачується податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації. Звітним податковим періодом для платників акцизного податку є календарний місяць.
Майже 33 мільйони гривень єдиного податку сплачено «спрощенцями» Буського управління
Впродовж трьох місяців 2020 року «спрощенцями» Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перераховано до місцевих бюджетів 32823,8 тис. грн. єдиного податку, з них на Золочівщині – 10992,6 тис. грн, Бродівщині – 8790,4 тис. грн., Бущині – 7255,8 тис. грн. та Перемишлянщині – 5785,0 тис. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2 відс., або на 651,1 тис. грн.
Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, надійшло 23768,9 тис. грн. єдиного податку, від юридичних осіб – 3201,9 тис. грн. та від сільгоспвиробників – 5853,0 тис. гривень.
Надходження березня п.р. склали 3724,0 тис.грн., що на 81,6 тис.грн. більше, ніж торік.
Звертаємо увагу, що «спрощенці» 1 та 2 груп сплачують фіксовано щомісячно єдиний податок, від якого не звільняються у період карантину.
Ставка податку для підприємців, які перебувають на 1 групі – до 10% від прожиткового мінімуму (у 2020 році – 210,20 грн на місяць), для платників 2 групи – до 20% від мінімальної заробітної плати (у 2020 році – 944,60 грн на місяць). Для платників єдиного податку 3 групи ставка податку становить 3 або 5% від обсягу доходу і сплачується податок щокварталу.
До уваги платників !
10 квітня 2020 року з 11.00 до 12.00 год. в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбудеться сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: « Новації податкового законодавства та кампанія декларування доходів громадян -2020 ».
На запитання платників відповідатиме начальник Перемишлянської ДПІ Буського управління Дяків І.В. за номером телефону (03-263) 2-14-20.
Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
За результатами проведених підрахунків до місцевих бюджетів підлягає сплаті 576,0 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, до державного – 174,1 тис. грн. військового збору.
Також до Центрів обслуговування платників Буського управління звернулося 450 громадян, які подали документи з метою отримання права на податкову знижку. За результатами декларування поверненню підлягає 950,7 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб. В основному до складу витрат громадяни відносили витрати на власне навчання або навчання членів сім’ї.
Нагадуємо, у зв’язку із введенням карантину деклараційна кампанія триватиме до 1 липня, а задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.
Скористатися правом на податкову знижку можна до кінця поточного року.
Використовуйте можливості дистанційного зв’язку з податковою службою та користуйтесь електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом (https://cabinet.tax.gov.ua).
Страхувальниками Буського управління перераховано понад 160 млн. гривень єдиного внеску
За перший квартал 2020 року платниками Буського управління ГУ ДПС у Львівській області сплачено 160,4 млн. грн. єдиного внеску, з них на Бродівщині – 53,2 млн. грн., Золочівщині – 50,7 млн. грн., Бущині – 34,8 млн. грн. та Перемишлянщині – 21,7 млн. гривень. Надходження березня п.р. склали 56,1 млн. гривень.
Звертаємо увагу, що звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску фізичні особи – підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства в частині сум, що підлягають сплаті ними за періоди з 1 до 31 березня та з 1 квітня до 30 квітня 2020 року «за себе».
Вказані зміни передбачені Законом України від 17.03.2020 № 533-IX щодо підтримки платників на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19.
До державної казни надійшло майже 133 млн. гривень
З початку 2020 року суб’єкти господарювання Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 132811,4 тис. грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 40110,2 тис. грн., Золочівщині – 39545,6 тис. грн., Бущині – 27808,1 тис. грн. та Перемишлянщині – 25347,5 тис. грн. Проти минулого року надходження збільшились на 6,6 відс., або на 8173,1 тис. гривень.
Левову частку в надходженнях склали: податок на додану вартість – 46772,9 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 46163,6 тис. грн. та податок на прибуток – 19752,6 тис. гривень.
Надходження податкових платежів у березні 2020 року склали 47667,3 тис. грн., що на 678,5 тис. грн. більше, ніж торік.
Понад 203 мільйони гривень сплачено до місцевих бюджетів
Впродовж січня – березня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, перерахували до місцевих бюджетів 203340,1 тис. грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 65109,4 тис. грн., Золочівщині – 63921,9 тис. грн., Бущині – 39928,6 тис. грн. та Перемишлянщині – 34380,2 тис. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 9,6 відс., або на 17746,0 тис. гривень.
Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 138491,0 тис. грн., єдиний податок – 32823,8 тис. грн. та плата за землю – 19296,2 тис. гривень.
Надходження податкових платежів у березні 2020 року склали 61357,0 тис. гривень.
Платниками Буського управління сплачено майже 3 мільйони гривень акцизного податку
Протягом трьох місяців 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 2834,1 тис. грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з них на Бродівщині – 935,0 тис. грн., Золочівщині –709,0 тис. грн, Бущині – 613,3 тис. грн. та Перемишлянщині – 576,8 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 5,2 відс., або на 374,1 тис. гривень.
Надходження акцизного податку у березні поточного року склали 832,8 тис.гривень.
Нагадаємо, що згідно норм п.п.16 п.1 ст.64 розділу ІІІ Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Податковим кодексом визначено ставку цього податку в розмірі 5 відсотків з кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.
Сплачується податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації. Звітним податковим періодом для платників акцизного податку є календарний місяць.
Майже 33 мільйони гривень єдиного податку сплачено «спрощенцями» Буського управління
Впродовж трьох місяців 2020 року «спрощенцями» Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перераховано до місцевих бюджетів 32823,8 тис. грн. єдиного податку, з них на Золочівщині – 10992,6 тис. грн, Бродівщині – 8790,4 тис. грн., Бущині – 7255,8 тис. грн. та Перемишлянщині – 5785,0 тис. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2 відс., або на 651,1 тис. грн.
Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, надійшло 23768,9 тис. грн. єдиного податку, від юридичних осіб – 3201,9 тис. грн. та від сільгоспвиробників – 5853,0 тис. гривень.
Надходження березня п.р. склали 3724,0 тис.грн., що на 81,6 тис.грн. більше, ніж торік.
Звертаємо увагу, що «спрощенці» 1 та 2 груп сплачують фіксовано щомісячно єдиний податок, від якого не звільняються у період карантину.
Ставка податку для підприємців, які перебувають на 1 групі – до 10% від прожиткового мінімуму (у 2020 році – 210,20 грн на місяць), для платників 2 групи – до 20% від мінімальної заробітної плати (у 2020 році – 944,60 грн на місяць). Для платників єдиного податку 3 групи ставка податку становить 3 або 5% від обсягу доходу і сплачується податок щокварталу.
До уваги платників !
10 квітня 2020 року з 11.00 до 12.00 год. в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбудеться сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: « Новації податкового законодавства та кампанія декларування доходів громадян -2020 ».
На запитання платників відповідатиме начальник Перемишлянської ДПІ Буського управління Дяків І.В. за номером телефону (03-263) 2-14-20.
Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
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