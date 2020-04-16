ОДПІ
17:35, 22 тра 2020
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Буське управління: з початку року громадянами задекларовано понад 31 млн. гривень доходів

Буське управління: з початку року громадянами задекларовано понад 31 млн. гривень доходів
Gazeta
Фото: НУС
        У Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області підбито підсумки кампанії декларування - 2020. Так, за січень – квітень п.р. задекларували доходи 575 громадян на суму 31134,4 тис. гривень.   Зокрема, на Золочівщині подано 183 декларацій на суму 14445,0 тис.грн.;   на Бродівщині – 159 на суму 2806,7тис.грн., Бущині – 157 ( 6503,0 тис.грн) та Перемишлянщині – 76 ( 7379,7 тис.грн.).
За результатами проведених підрахунків до місцевих бюджетів підлягає сплаті  686,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, до державного – 205,7 тис.грн. військового збору.  
Також до Центрів обслуговування платників Буського управління звернулося 439 громадян, які подали документи з метою отримання права на податкову знижку. За результатами декларування поверненню підлягає  976,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. В основному до складу витрат громадяни відносили витрати на власне навчання або навчання членів сім’ї.
 
Нагадуємо, у зв’язку із введенням карантину деклараційна кампанія триватиме до 1 липня, а задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.
Скористатися правом на податкову знижку можна до кінця поточного року.
Використовуйте можливості дистанційного зв’язку з податковою службою та користуйтесь електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом (https://cabinet.tax.gov.ua).
 
                                                                                                               Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                              Буського управління  ГУ ДПС у  Львівській області
 
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