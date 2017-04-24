ОДПІ
Запрацював інформаційний портал підтримки підприємців на час карантину
Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує , що офіс розвитку малого та середнього підприємництва створив загальний інформаційний ресурс для бізнесу під час карантину — http://sme.gov.ua/covid19/. Цей портал дозволить підприємцям перш за все отримувати виключно офіційну інформацію, повідомлення про зміни, які запроваджуватимуться для малого та середнього бізнесу. На сайті вже доступна інформація про діючі обмеження для МСБ з метою протидії поширенню захворювання COVID-19, перелік заходів державної підтримки, відповіді на головні запитання від бізнесу. Ресурс також наповнюватиметься
Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує , що офіс розвитку малого та середнього підприємництва створив загальний інформаційний ресурс для бізнесу під час карантину — http://sme.gov.ua/covid19/.
Цей портал дозволить підприємцям перш за все отримувати виключно офіційну інформацію, повідомлення про зміни, які запроваджуватимуться для малого та середнього бізнесу.
На сайті вже доступна інформація про діючі обмеження для МСБ з метою протидії поширенню захворювання COVID-19, перелік заходів державної підтримки, відповіді на головні запитання від бізнесу.
Ресурс також наповнюватиметься корисними посиланнями, порадами фахівців та новинами для підприємців.
Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
Цей портал дозволить підприємцям перш за все отримувати виключно офіційну інформацію, повідомлення про зміни, які запроваджуватимуться для малого та середнього бізнесу.
На сайті вже доступна інформація про діючі обмеження для МСБ з метою протидії поширенню захворювання COVID-19, перелік заходів державної підтримки, відповіді на головні запитання від бізнесу.
Ресурс також наповнюватиметься корисними посиланнями, порадами фахівців та новинами для підприємців.
Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
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