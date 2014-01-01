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Інформаційний ресурс ДФС України «ЗІР» доступний кожному

nus.in.ua, 24 квітня 2017, 17:00
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Інформаційний ресурс ДФС України «ЗІР» доступний кожному

Буська ОДПІ звертає увагу платників, що загальнодоступний інформаційний ресурс ДФС України «ЗІР» доступний кожному. Він дозволяє користувачам здійснювати пошук інформації по певному податку, напрямку діяльності, використовуючи ключові слова.

За допомогою ресурсу «ЗІР» можна переглянути інформацію за певні періоди, при цьому не лише по запитаннях-відповідях, але і по відповідях на письмові звернення, які були надані із використанням Бази знань.

Також усі бажаючі можуть скористатися новою можливістю Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу та оцінити якість уніфікованих відповідей, що містяться у розділі «Запитання-відповіді». Зазначена система оцінювання дає змогу користувачам ЗІР не тільки оцінити якість наданих відповідей, а й залишити свої коментарі (примітки/зауваження/пропозиції).

Скористатися ресурсом «ЗІР» можна через веб-портал ДФС України www.sfs.gov.ua (вкладка «Інформаційно-довідковий ресурс»).

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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