ОДПІ 13:43, 29 січня 2020 17 0 В Центрах обслуговування платників Буського управління надано понад 17 тисяч адміністративних послуг

Впродовж 2019 року фахівцями Центрів обслуговування платників Буського управління ГУ ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 17088 адміністративних послуг, з них 442 в електронній формі. Зокрема, видано 13579 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 1843 карток з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Також зареєстровано 1259 книг обліку розрахункових операцій, 228 реєстраторів розрахункових операцій та 170 розрахункових книжок. Звертаємо увагу, з 01 січня стартувала кампанія декларування доходів громадян, одержаних протягом 2019 року. Довідкову інформацію з питань декларування можна отримати в державних податкових інспекціях Буського

Gazeta Фото: НУС

Впродовж 2019 року фахівцями Центрів обслуговування платників Буського управління ГУ ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 17088 адміністративних послуг, з них 442 в електронній формі.

Зокрема, видано 13579 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 1843 карток з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Також зареєстровано 1259 книг обліку розрахункових операцій, 228 реєстраторів розрахункових операцій та 170 розрахункових книжок.

Звертаємо увагу, з 01 січня стартувала кампанія декларування доходів громадян, одержаних протягом 2019 року. Довідкову інформацію з питань декларування можна отримати в державних податкових інспекціях Буського управління, або на субсайті територіальних органів ДПС у Львівській області в банері «Деклараційна кампанія 2020».



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

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