ОДПІ
13:43, 29 січня 2020
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В Центрах обслуговування платників Буського управління надано понад 17 тисяч адміністративних послуг

Впродовж 2019 року фахівцями Центрів обслуговування платників Буського управління ГУ ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 17088 адміністративних послуг, з них 442 в електронній формі. Зокрема, видано 13579 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 1843 карток з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.  Також зареєстровано 1259 книг обліку розрахункових операцій, 228 реєстраторів розрахункових операцій та 170 розрахункових книжок. Звертаємо увагу, з 01 січня стартувала кампанія декларування доходів громадян, одержаних протягом 2019 року. Довідкову інформацію з питань декларування можна отримати в державних податкових інспекціях Буського
В Центрах обслуговування платників Буського управління надано понад 17 тисяч адміністративних послуг
Gazeta
Фото: НУС
Впродовж 2019 року фахівцями Центрів обслуговування платників Буського управління ГУ ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 17088 адміністративних послуг, з них 442 в електронній формі.
Зокрема, видано 13579 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 1843 карток з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.
 Також зареєстровано 1259 книг обліку розрахункових операцій, 228 реєстраторів розрахункових операцій та 170 розрахункових книжок.
Звертаємо увагу, з 01 січня стартувала кампанія декларування доходів громадян, одержаних протягом 2019 року. Довідкову інформацію з питань декларування можна отримати в державних податкових інспекціях Буського управління, або на субсайті територіальних органів ДПС у Львівській області в банері «Деклараційна кампанія 2020».
 
                                                                                         Cектор  забезпечення   роботи
                                                                         Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
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