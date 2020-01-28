ОДПІ 13:42, 29 січня 2020 16 0 Як роботодавцю офіційно оформити найманого працівника?

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що трудові відносини між роботодавцем і найманим працівником регулюються Кодексом законів про працю України. Якщо у суб’єкта господарювання виникає необхідність прийняти на роботу працівника, то він зобов’язаний виконати наступні кроки для його офіційного працевлаштування, зокрема: – укласти з найманим працівником трудову угоду (контракт, договір) у письмовому вигляді. Видати наказ про прийняття працівника на роботу та надіслати повідомлення до податкової інспекції за місцем реєстрації; – в обов’язковому порядку передбачити в трудовій угоді форму оплати праці, врахувавши при цьому, що заробітна плата не може бути меншою ніж мінімально

Gazeta Фото: НУС

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що трудові відносини між роботодавцем і найманим працівником регулюються Кодексом законів про працю України. Якщо у суб’єкта господарювання виникає необхідність прийняти на роботу працівника, то він зобов’язаний виконати наступні кроки для його офіційного працевлаштування, зокрема:



– укласти з найманим працівником трудову угоду (контракт, договір) у письмовому вигляді. Видати наказ про прийняття працівника на роботу та надіслати повідомлення до податкової інспекції за місцем реєстрації;



– в обов’язковому порядку передбачити в трудовій угоді форму оплати праці, врахувавши при цьому, що заробітна плата не може бути меншою ніж мінімально встановлений розмір (4723 грн.).



При виплаті місячної заробітної плати роботодавець зобов’язаний з нарахованої зарплати утримати та перерахувати до бюджету: 18 відсотків податку на доходи фізичних осіб, 1,5 відсотка військового збору, а також сплатити 22 відсотка єдиного соціального внеску.



Водночас повідомляємо, на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 21.01.2020 №2313/01-20 до 1 лютого п.р. фахівцями податкової служби спільно з представниками Держпраці та Пенсійного фонду проводитиметься роз'яснювальна кампанія серед суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування, щодо недопущення роботодавцями найманих осіб до роботи без оформлення трудових відносин.

Після роз’яснювальних заходів працівники контролюючих органів будуть проводити перевірки зазначених суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про працю.

Звертаємо увагу, що за кожного неоформленого працівника законом передбачена штрафна санкція у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат, яка з 01.01.2020 становить 141 690 гривень.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

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