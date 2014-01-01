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Про реалізацію гарантій в оформленні найманого працівника - на зустрічі в податковій

nus.in.ua, 29 листопада 2016, 13:25
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Про реалізацію гарантій в оформленні найманого працівника - на зустрічі в податковій

Серед заходів, що проводяться фахівцями Буської ОДПІ з платниками податків, продовжується практика проведення семінарів-практикумів, зустрічей з керівниками підприємств та організацій. Так, нещодавно проведено зустріч податківців з представниками бізнесу району.

Під час заходу було обговорено актуальне на сьогодні питання щодо необхідності забезпечення роботодавцями реалізації гарантій оплати праці. Як зазначив завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Золочівського відділенняБуської ОДПІ Олег Сембай, сьогодні особливу увагу фіскальна служба приділяє питанню легалізації заробітної плати та погашенню заборгованості із її виплати. Наголосив, що не оформлення належним чином трудових відносин з найманими працівниками та виплата зарплат в «конвертах» є порушенням законодавства про працю. Звернувувагу на порядок подання платниками Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Також О. Сембай надав відповіді на запитання присутніх щодо правильності вирахування податку на доходи фізичних осіб,військового збору та застосування податкової пільги .

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ

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