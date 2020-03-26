COVID-19: закони щодо підтримки громадян і бізнесу під час карантину

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у офіційному виданні «Голос України» від 09.12.2020 № 228 опубліковано три важливих закони щодо підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні COVID-19.

Так, Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1071-ІХ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям , які втратили частину доходу внаслідок карантину.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Крім того, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням карантину.

Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Компенсації отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄВ є заборгованість.

Крім того, закон передбачає продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю на період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Документи дозвільного характеру продовжують дію на період карантину та протягом трьох місяців після його закінчення. Продовжується й строк дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються у період карантину, та протягом одного місяця з дня його закінчення. Не нараховується та не сплачується плата за оренду державного або комунального майна.

Також підписано Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1072-ІХ.

Документ передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.

Зокрема, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 грн.

Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Також до 29 грудня 2021 року відстрочено погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, що в загальній сумі не перевищує 6800 грн.

Ці податкові стимули допоможуть бізнесу не накопичити податкові борги, якщо доведеться призупинити діяльність.

Вищезазначені Закони набрали чинності 10 грудня 2020 року. Розділ I Закону № 1017 щодо нових лімітів доходу для платників єдиного податку та правил застосування РРО у 2021 році набере чинності з 01 січня 2021 року.





Затверджено порядок звернення та надання у 2020 році одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам



Постановою КМ України від 09.12.2020 №1233 затверджено Порядок звернення та надання у 2020 році одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.



Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».



Крім того Постановою № 1233 встановлено, що інформація про осіб, яким надавалася соціальна підтримка, передбачена Законом, та періоди її надання обліковується в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі відомостей органів, що надавали відповідну соціальну підтримку. Структура та формат інформації, що передається, механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, обліку інформаційних файлів визначаються органами, що надавали соціальну підтримку, разом з Пенсійним фондом України.



Право отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають:

наймані працівники, які:

- на 10 грудня 2020 року працюють за основним місцем роботи у роботодавця, діяльність якого була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів;

- середня заробітна плата яких за третій квартал 2020 року не перевищує 30 тис. грн. на місяць;



фізичні особи – підприємці, які:

- на 10 грудня 2020 року зареєстровані 3 місяці і більше як підприємці (перевірити факт реєстрації – https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search), та у 2020 році сплатили єдиний внесок за себе не менше ніж за 3 місяці;

- не є одночасно фізичною особою – підприємцем та найманим працівником.



Перевірка відповідності основного виду економічної діяльності роботодавця переліку видів діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи та факту нарахування та сплати єдиного внеску здійснюватиметься засобами Порталу ДІЯ автоматично при поданні заяви.



Перевірити зарахування стажу (сплату єдиного внеску), розмір заробітної плати можливо за посиланням https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer на вебпорталі Пенсійного фонду України (знадобиться електронний підпис, Bank ID або Mobile ID (GOV ID)).



Заява для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка Порталу Дія . У разі подання недостовірної інформації допомога підлягає поверненню.







З 2021 року окремі категорії підприємців будуть звільнені від сплати єдиного внеску



З 1 січня 2021 року фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність звільняються від сплати єдиного внеску за себе, у разі якщо вони отримують:

- пенсію за віком;

- за вислугу років;

- є особами з інвалідністю;

- досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України № 2464-VI «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Також, з наступного року звільняються від сплати єдиного внеску за себе:

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб-підприємців і провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізичною особою-підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичних осіб-підприємців, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464-VI. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.



Нагадуємо, зазначені зміни внесено Законом № 592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників».

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області