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Підприємці, які сплачують єдиний податок, не звільняються від сплати єдиного внеску за період своєї хвороби чи відпустки

nus.in.ua, 21 вересня 2016, 21:40
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Підприємці, які сплачують єдиний податок, не звільняються від сплати єдиного внеску за період своєї хвороби чи відпустки

Буської ОДПІ нагадує, що відповідно до статті 4 Закону України від 08.07. 2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є фізичні особи підприємці, в тому числі підприємці - платники єдиного податку.

Єдиний внесок для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску .

Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. Ставка єдиного внеску - 22 відс. бази нарахування.

Пунктом 295.5 статті 295 Податкового кодексу України визначено, що платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Законом № 2464 не передбачено пільг із сплати єдиного внеску підприємцями на час відпустки чи за період хвороби та підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Таким чином, фізичні особи - підприємці платники єдиного податку першої чи другої групи, на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів, залишаються платниками спрощеної системи оподаткування, відповідно, мають обов’язок щодо сплати єдиного внеску незалежно від того отримували вони дохід у цей період чи ні.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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