За березень-квітень поточного року підприємці можуть не сплачувати єдиний внесок «за себе»

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску фізичні особи – підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства в частині сум, що підлягають сплаті цими особами за періоди з 1 до 31 березня та з 1 квітня до 30 квітня 2020 року «за себе». Вказані зміни передбачені Законом України від 17.03.2020 № 533-IX щодо підтримки платників на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19. Також законом передбачено, що тимчасово штрафні санкції, визначені частиною 11 статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску фізичні особи – підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства в частині сум, що підлягають сплаті цими особами за періоди з 1 до 31 березня та з 1 квітня до 30 квітня 2020 року «за себе».

Вказані зміни передбачені Законом України від 17.03.2020 № 533-IX щодо підтримки платників на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19.

Також законом передбачено, що тимчасово штрафні санкції, визначені частиною 11 статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не застосовуються за наступні порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів. При цьому частина друга пункту 7 частини 11 статті 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року, не застосовується.

Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Водночас наголошуємо, що суб’єкти господарювання, які використовують найману працю, сплачують нараховані суми єдиного внеску за найманих працівників за відповідний календарний місяць не пізніше 20 числа наступного місяця. .

Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області