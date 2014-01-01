Про новації у вирахуванні сум єдиного внеску розповіли податківці

nus.in.ua, 4 січня 2017, 14:58

ВЗолочівському відділенні Буської ОДПІвідбулась зустріч фахівців відділення з суб`єктами господарювання щодо порядку нарахування єдиного внеску у 2017 році.

В ході заходу податківці розповіли про зміни щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, які внесені до деяких законодавчих актів України Законом від 06.12.2016 №1774-VІІІ. Зокрема, з 01 січня 2017 року фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до ст.. 24 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пропорційно сплаченому єдиному внеску .

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої ст.. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464–VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. З січня 2017 року у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто мінімальна сума ЄВ складає 704 грн. (3200 грн х 22%).

Податківці відзначили, що з 01 січня ц.р. підприємці-спрощенці і ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати ЄВ за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначена норма не застосовується до осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Терміни сплати єдиного внеску та порядок подання звіту для фізосіб-підприємців залишаються незмінними.

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