Кіно
Фільм про Тома і Джеррі вийде у 2020 році
Кінокомпанія Warner Bros. Animation оголосила дату виходу свого сімейного фільму з елементами анімації «Том і Джеррі», в якому зіграє зірка оскароносного фільму «Хранитель часу» Хлоя Грейс Морец.
Кінокомпанія Warner Bros. Animation оголосила дату виходу свого сімейного фільму з елементами анімації «Том і Джеррі», в якому зіграє зірка оскароносного фільму «Хранитель часу» Хлоя Грейс Морец.
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