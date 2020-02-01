Кіно
20:07, 01 лютого 2020
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Фільм про Тома і Джеррі вийде у 2020 році

Кінокомпанія Warner Bros. Animation оголосила дату виходу свого сімейного фільму з елементами анімації «Том і Джеррі», в якому зіграє зірка оскароносного фільму «Хранитель часу» Хлоя Грейс Морец.
Фільм про Тома і Джеррі вийде у 2020 році
Admin
Фото: НУС

Кінокомпанія Warner Bros. Animation оголосила дату виходу свого сімейного фільму з елементами анімації «Том і Джеррі», в якому зіграє зірка оскароносного фільму «Хранитель часу» Хлоя Грейс Морец.



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