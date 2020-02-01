Ніколас Кейдж бореться з кілерами в трейлері трилера «Ланцюг убивств»

У цьому місяці в український прокат вийде гостросюжетний трилер «Ланцюг убивств», головну роль в якому виконує лауреат премії «Оскар» Ніколас Кейдж.

У фільмі режисера і сценариста Кена Сензела Кейдж втілює колишнього бандита, який вирішив зав'язати зі своїм жорстоким минулим і заробляти собі на хліб, тримаючи готель. Одного разу вночі до його готелю приходить фатальна жінка (Анабель Акоста), яка втекла з великою сумою грошей від небезпечного чоловіка. І той чоловік відправляє слідом за нею кілерів, що запускає ланцюг жорстоких подій.

Українська прем'єра фільму «Ланцюг убивств», де також з'являться зірка серіалу «Реальна кров» Раян Квантен і зірка «Вероніки Марс» Енріко Колантоні, відбудеться 20 лютого. Так що чекаємо виходу його дубльованого трейлера.