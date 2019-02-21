Оголошення 17:46, 24 березня 2021 86 0 Запрошуємо на роботу Gazeta Фото: НУС Запрошуємо на роботу Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 21.02.19, Оголошення Запрошуємо громаду та гостей міста взяти участь у святкуванні Водохреща. 17.01.19, Новини Золочівщини ЗАПРОШУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ НА ПОЗАЧЕРГОВУ СЕСІЮ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 18.05.18, Новини Золочівщини Подячна молитва відбудеться цьогоріч на площі Незалежності 29.12.17, Новини Золочівщини