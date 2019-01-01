З метою підтримки славних традицій українського народуу святкуванні Різдва Христового,а саме Третього Празника Різдва – запрошуємо громаду та гостей міста взяти участь у святкуванні Водохреща.Заходи відбудуться 19 січня 2019 року, о 10 годині,в міському парку відпочинку «Здоров'я».

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