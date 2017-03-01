ЗАПРОШУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ НА ПОЗАЧЕРГОВУ СЕСІЮ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Запрошуємо громадськість міста на позачергову сесію Золочівської міської ради, яка відбудеться у неділю, 20 травня, о 15 год. у сесійній залі Золочівської міської ради.

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