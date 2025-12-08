Уже впродовж першого місяця літа проєкт охопив 25 населених пунктів, де його учасниками стали понад 1700 дітей. До завершення літнього сезону мультиспортивні табори відбудуться ще у 21 громаді Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Черкаської областей, відкриваючи нові можливості для активного відпочинку та розвитку підростаючого покоління.

Леся ГОРГОТА

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До числа громад, які прийняли табір «АкТИвні», долучився й Білий Камінь. Програму заходу провела тренерка спортивного клубу FitStyle Ольга Столбіна, яка познайомила учасників із двома сучасними командними видами спорту – флорболом та доджболом. Для багатьох дітей це стало першим знайомством із цими спортивними дисциплінами, що поєднують швидкість, спритність, уважність та командну взаємодію.Упродовж дня учасники брали учать у спортивних іграх, виконували цікаві вправи, вчилися взаємодіяти в команді, підтримувати одне одного та спільно досягати результату. Атмосфера заходу була наповнена щирими емоціями, гарним настроєм і бажанням спробувати себе у нових видах активності.Окрім спортивної програми, організатори подбали й про приємні моменти для всіх учасників. Завдяки підтримці Благодійного фонду «МХП-Громаді» та компанії МХП діти були забезпечені смаколиками і отримали подарунки, які стали приємним завершенням насиченого дня.Проведення таких заходів має важливе значення для громад. Вони допомагають урізноманітнити літнє дозвілля дітей, знайомлять їх із новими видами спорту, сприяють розвитку навичок командної взаємодії та дарують можливість проводити час активно й з користю. Водночас це чудовий приклад того, як завдяки співпраці громадських організацій, соціально відповідального бізнесу та місцевих ініціатив можна створювати якісний простір для розвитку дітей.Мультиспортивний табір «АкТИвні» у Білому Камені став не просто спортивною подією, а ще одним кроком до формування культури активного дозвілля серед молодого покоління. Саме такі ініціативи допомагають відкривати нові можливості, надихають дітей бути активними та вкотре доводять, що найкращі літні спогади народжуються там, де є рух, дружня атмосфера та спільно проведений час.