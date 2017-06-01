Мовний табір – цікаво і корисно

nus.in.ua, 9 червня 2017, 17:01

У Золочівській ЗОШ I-III ступенів № 4 у перші дні канікул був організований мовний табір «HappyCampers». Рухливі мовні ігри та заняття у шкільному саду, виготовлення емблеми табору та цікаве спілкування подарували дітям багато приємних моментів у перший день його роботи. Адже літній мовний табір – чудова можливість удосконалити навички спілкування англійською мовою.

Day 2. LibraryDay! FunDay! В другий день роботи табору учасники чудово провели час у бібліотеці. Після рухливих ігор у саду приємно було відпочити у прохолодній тиші книжкового царства. Лексичні вправи,читання історій та приємна бесіда про улюблені книги. Що може бути краще? А як весело та цікаво було розучувати новий біт данс та потанцювати разом з учителями.

Day 3. SportsDay! AmericanFootball! Третій день роботи мовного табору став Днем Спорту. Ранкові вправи, цікаві лексичні ігри, розучування пісні та бесіда про спорт у Великій Британії. А потім наш учитель фізкультури Ярослав Ярославович приніс нам чудернацькі подовгасті м'ячі та ознайомив нас з правилами гри в американський футбол. А далі була захоплююча гра на шкільному стадіоні. Дякуємо учителю фізкультури за заряд бадьорості та позитивні емоції.

Day 4.GoGreen! День був особливо вдалим і цікавим для учасників мовного табору. Захоплюючі, цікаві ігри зранку, заняття з розвитку лексичних та мовних навичок, бесіда про бережливе ставлення до довкілля. А потім – подарунок від учителя музики і цікава мовна гра «MusicBall». Ця гра дала дітям можливість за короткий час у веселій атмосфері під гарну музику повторити велику кількість слів. Веселий сміх,радісні обличчя дітей, привітна, доброзичлива атмосфера. Англійську мову можна вивчати з задоволенням.

Day 5. End-of-the-camp Activities. Останній день роботи літнього мовного табору був цікавим і веселим. Наші щасливі кемпери самі обирали для себе активності, які сподобались їм найбільше, а так як сподобалось багато, то вони довго не відпускали своїх учителів. Зранку улюблені рухливі ігри, музичний м'яч з Романом Богдановичем, динамічні танці та пісні, діти були переповнені позитивними емоціями. А завершальним моментом було вручення сертифікатів всім учасникам літнього мовного табору. Наш директор Олена Петрівна привітала усіх з початком літніх канікул та побажала гарного літнього відпочинку.

Дякуємо чудовій команді учителів-ентузіастів Марті Падус, Мар'яні Смолінській, Мар'яні Тарнавській, Андрію Левковичу, Ярославу Псюку, Роману Гуляку та невтомному «енерджайзеру» Наталії Бліщ.

SUMMERTIME IS FUNTIME! Гарного усім літа та позитивних емоцій!

Детальніше про роботу літнього мовного табору ви можете дізнатись у спеціальному розділі на сайті Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – zolochivzosh4.lviv.sch.in.ua.