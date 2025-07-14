Новини Золочівщини
07:16, 15 тра 2026
18
0

Громадою провели в останню земну дорогу воїна Олексія Зароченцева

Громадою провели в останню земну дорогу воїна Олексія Зароченцева
Gazeta
Фото: НУС
Золочівська громада зібралася у скорботі та молитві, щоб провести в останню земну дорогу воїна, Захисника України – Олексія Івановича Зароченцева.
Олексій народився 18 жовтня 1985 року у місті Кремінна на Луганщині. Працював шахтарем – важкою, чесною працею заробляв хліб для своєї родини. Коли у 2022 році війна прийшла на його рідну землю, він був змушений залишити окуповану територію. Спершу доля привела родину до Рівного, а згодом – у Золочівську громаду, куди переїхала його дружина.
Та навіть у той час, коли серце чоловіка було поруч із сім’єю, війна покликала його до іншого служіння – захищати свою державу. Олексій був призваний до лав Збройних сил України. Пройшов навчання, а потім був направлений на бойові позиції.
25 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу Старомайорського на Донеччині, Олексій загинув внаслідок мінометного обстрілу. Донедавна вважався безвісти зниклим.
Особливі слова співчуття сьогодні – рідним та близьким. Ваш біль важко осягнути словами. Але знайте: сьогодні разом із вами плаче і молиться вся громада, вся Україна.
Пам’ятаймо: Герої живі доти, доки живе пам’ять про них. Ім’я Олексія Зароченцева буде вписане не лише в історію цієї війни, але й у серця людей, які знали його, любили та шанували.
Вічна пам’ять Герою Олексію!
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
У скорботі зустріли мужнього Воїна Володимира Бузановського
У скорботі зустріли мужнього Воїна Володимира Бузановського
14.07.25, Новини Золочівщини
В бою за Україну загинув наш Герой Сергій Повх
В бою за Україну загинув наш Герой Сергій Повх
27.08.24, Новини Золочівщини
Сьогодні золочівська громада зустрічала на щиті нашого Героя, воїна Василя ...
Сьогодні золочівська громада зустрічала на щиті нашого Героя, воїна Василя ...
21.02.24, Новини Золочівщини
Золочівська громада прощалася з нашим Героєм, захисником Святославом Хомини ...
Золочівська громада прощалася з нашим Героєм, захисником Святославом Хомини ...
28.11.23, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.