Золочівська громада передала чергову партію дронів воїнам 53-ї бригади



Леся ГОРГОТА

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— Сьогодні ми передаємо дрони для легендарної 53-ї бригади. З початку року ми вже передали партії дронів 14-й бригаді Нацгвардії, прикордонникам на Харківщині, для 12-ї бригади НГУ «Азов», 93-й бригаді «Холодний Яр». Це запити з фронту, і це – наш обов’язок. Вдячний кожному мешканцю, хто долучається фінансово, хто розуміє: дрон – це не просто техніка, це можливість зберегти життя, бачити ворога, діяти на випередження.— Від імені побратимів дякую Золочівській громаді, міському голові Ігорю Гриньківу, першому заступникові Богдану Рибасі та всім небайдужим. Дрони — це наші очі та зброя на передовій. Ваша підтримка дуже відчутна і справді рятує життя. Прошу не зупинятись – допомога армії зараз як ніколи потрібна.У межах заходу у громаді також організували виставку дронів та військового спорядження. Під час події зібрали 24 396 гривень на наступну партію FPV-дронів.Золочівська громада продовжує працювати на Перемогу разом з українським військом.Дякуємо кожному, хто допомагає!