Завершено капітальний ремонт даху Скварявського ЗЗСО І–ІІІ ст.







Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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– Разом із громадою, освітянами та соціально відповідальним бізнесом ми продовжуємо змінювати наші школи на краще. Ще минулого року будівля школи викликала тривогу, бо тут був найгірший дах. Сьогодні ми бачимо добре відремонтований дах. Щиро дякую всім, хто долучився до реалізації цього важливого проєкту! Особлива подяка директору ТзОВ «Княжі Лани» Едуарду Ничу за підтримку та активну участь. З вашою допомогою ми у нашому селі Скварява відремонтували асфальтобетонне дорожнє покриття, а також облаштували цей дах. Нас чекають подальші проєкти.Дякую будівельникам, дякую Богдану Тимківу. Усім, хто добре зробив свою роботу.– Завершили капітальний ремонт даху у Скварявському закладі загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів завдяки спільним зусиллям, людям, які долучилися до коштів громади. Зокрема ТзОВ «Княжі лани» додали 360 тисяч гривень, фірма «Дак Агро», яку очолює Денис Ковальчук – 100 тисяч гривень, і решта коштів було виділено нашими депутатами кошти для того, щоб зробити цей дах. Загальна сума проєкту 1 млн 800 тисяч гривень. Освіта ніколи не була бізнес проєктом, і завжди була дотаційною. Але добре, що є такі люди, які розуміють, що вклад в освіту – це інвестиція в майбутнє.Якщо наші діти навчатимуться в комфортних умовах, вони здобуватимуть кращі знання. Дякую тим людям, які долучилися.– Соціальна відповідальність як перед громадою, так і перед нашими пайовиками, це є основний принцип у роботі нашого підприємства. У цьому випадку покращення безпечних і комфортних умов для навчання учнів та роботи педагогів. Ця робота виконана.– Учасники освітнього процесу вдячні спонсорам. Хотів би ще додати, що маємо ще й інших спонсорів – це ТзОВ «Дак Агро», яке очолює Денис Ковальчук. Дякую від усіх учнів та батьків, бо маємо надію, що школа і надалі буде процвітати, а тим паче, що в цю школу ходять діти не тільки села Скварява, а й сіл Стадня, Гончарівка, і навіть із села Острівчик Пильний, яке не є нашою громадою.